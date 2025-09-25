اجرای حدود ۶۰۰ پروژه بازآفرینی شهری در کشور

عبدالرضا گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برنامه‌های بازآفرینی شهری گفت: در حال حاضر حدود ۶۰۰ پروژه بازآفرینی شهری در سطح کشور در حال اجرا است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۶۰ پروژه به پایان برسد.

گلپایگانی در تشریح روند اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما تدوین لایحه‌ای است که مالکیت زمین‌های واقع در بافت‌های فرسوده و مناطق دارای مالکیت غیررسمی را ساماندهی می‌کند.

وی ادامه داد: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون‌های دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا مالکیت زمین‌ها با شرایط خاصی به مالکان واگذار شود.

تأمین سرانه‌ها و اجرای پروژه‌های اقدام مشترک

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع تأمین سرانه‌های خدماتی اشاره کرد و گفت: در کنار پروژه‌های بازسازی مسکن، ساخت درمانگاه و ایجاد زیرساخت‌های لازم بیش از ۶۳۰ پروژه مختلف از جمله پروژه‌های ساخت‌وساز کوچک در کشور در حال پیگیری است.

وی با اشاره به همکاری‌های بین بخشی توضیح داد: منابع مالی این پروژه‌ها از طریق همکاری شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی تأمین می‌شود در این چارچوب، پروژه‌های اقدام مشترک تعریف شده‌اند که تا دو هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع تملک سازمان مدیریت برای آن‌ها اختصاص یافته و با مشارکت بخش‌های مختلف اجرایی می‌شوند.

گلپایگانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه تسهیلات رایگان به شهرداری‌ها برای بازسازی کوچه‌ها و معابر اشاره کرد و گفت: ما قیر رایگانی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهیم که ارزش آن معادل حدود ۲.۵ تا ۳ همت اعتبار به نرخ آزاد است. این حمایت بخش مهمی از برنامه‌های بازآفرینی شهری محسوب می‌شود و روند نوسازی بافت‌های فرسوده را تسریع می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف تأکید کرد: با تداوم این روند و تصویب قوانین حمایتی، چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده کشور ترسیم شده است.