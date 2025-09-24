بازوند: کریدور رشت -آستارا در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح میدان کیسم در کمربندی آستانه اشرفیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور درباره توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: در مسیر توسعه حمل‌و نقل ۹ کریدور ریلی شامل ۳ محور شمال-جنوب و ۶ محور شرق-غرب و همچنین ۷ مسیر اصلی آزادراهی در دستور کار قرار دارند.

وی با تأکید بر نقش راهبردی استان گیلان در عبور این کریدورها افزود: استان گیلان جایگاه ویژه‌ای در نقشه حمل‌ونقل کشور دارد و شهرستان آستانه اشرفیه نیز در مسیر یکی از مهم‌ترین محورهای ریلی واقع شده است.

بازوند در ادامه گفت: امروزه جنگ‌ها به جنگ کریدورها تبدیل شده و کشوری که کریدورهای قوی‌تری داشته باشد، می‌تواند ارتباطات گسترده‌تر و موثرتری برای جابجایی کالا، مسافر و حتی انتقال قدرت و سیاست برقرار کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و همسایگی با قدرت‌های اقتصادی چین و هند، تصریح کرد: تکمیل سریع کریدورها کلید نقش‌آفرینی ایران در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی است.

وی همچنین به پروژه کریدور آستارا-چابهار اشاره کرد و گفت: بیش از ۵ هزار نفر در این پروژه مشغول به کار هستند و اتصال دریای خزر به خلیج فارس با تکمیل مسیر زاهدان-چابهار تحقق یافته است.

بازوند با بیان اینکه کریدور آستارا-رشت نیز در دستور کار دولت است، افزود: در ۶ ماه گذشته، با همکاری استاندار گیلان حدود ۲۸۰ هکتار زمین در استان تملک شده که زمینه پیشرفت عملیات اجرایی را فراهم کرده است.

وی درباره پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان کیسم گفت: این پروژه با اعتبار بیش از ۳۶۵ میلیارد تومان در حال اجراست و با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پاسخگوی مطالبات مردم و تحولی مهم در زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد بود.