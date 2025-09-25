به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۹.۸۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۷۰.۸۷ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۶.۳ ریشتر روز پنجشنبه ونزوئلا را لرزاند.
