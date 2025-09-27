اعلام حمایت روسیه از ونزوئلا در برابر تهدیدات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان دیدار با همتای ونزوئلایی خود در حاشیه نشستهای سازمان ملل تاکید کرد که مسکو قاطعانه با استفاده از زور علیه کشورهای مستقل مخالف است.
وی افزود: به شدت مخالف هستیم که از زور علیه کشورهای مستقل به عنوان یک اهرم در زمینه سیاست خارجه استفاده شود. ما با مقامات ونزوئلا در برابر تهدیدات روزافزون خارجی و تلاش برای مداخله در امور داخلی این کشور اعلام همبستگی میکنیم.
لاوروف بر حمایت کامل روسیه از تلاشهای کاراکاس برای محافظت از حاکمیت ملی خود تاکید کرد. لازم به ذکر است که به تازگی شبکه ان بی سی نیوز به نقل از چهار منبع آگاه از جمله ۲ مسئول آمریکایی گزارش داد که این کشور خود را برای اجرای حملات علیه خاک ونزوئلا آماده میکند.
بر اساس این گزارش، حملات احتمالی آمریکا علیه کشور ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر صورت میگیرد.
منابع آگاه اضافه کردند که احتمالاً این حملات طی هفتههای آتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که نیروهای مردمی در سراسر کشور برای مقابله با هرگونه تهدید از سوی «متجاوزان آمریکایی» مستقر شدهاند.
