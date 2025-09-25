  1. بین الملل
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

زلزله ۶.۵ ریشتری شمال غرب ونزوئلا را لرزاند

صبح امروز زمین لرزه‌ای به شدت ۶.۵ در مقیاس ریشتر شمال غرب ونزوئلا را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مرکز زلزله نگاری اروپا و دریای مدیترانه از وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در ایالت زولیا واقع در شمال غرب ونزوئلا خبر داد.

بر اساس این گزارش شدت زلزله به حدی بود که ساکنان کاراکاس پایتخت ونزوئلا نیز آن را احساس کرده‌اند.

هنوز گزارش‌هایی در خصوص تلفات یا خسارات احتمالی این زلزله منتشر نشده است.

مرکز زلزله نگاری آمریکا شدت این زلزله را ۶.۲ ریشتر اعلام کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، زلزله مذکور در عمق ۷.۸ کیلومتری زمین و در فاصله ۲۴ کیلومتری از شهرک نفتی واقع در منطقه زولیا رخ داده که منطقه‌ای کم جمعیت است.

