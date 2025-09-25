به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر پنجشنبه در مراسم گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، ابراز داشت: این روزها یادوارههای مختلفی در این خصوص در حال برگزاری است.
وی اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان را رویدادی بسیار مهم و ارزشمند برشمرد و افزود: هدف از برگزاری این یادوارهها تداوم ارزشهای ایثار و مقاومت بین نسل جوان است.
فرماندار گرمسار با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز را مدیون خون شهدایی هستیم برای حفظ این خاک از خون خود گذشتند، ابراز داشت: امروز باید این ارزشها برای نسل جوان تبیین و بازگو شود.
همتی با تاکید بر اینکه با هوشیاری و پیروی از دستورات رهبر معظم انقلاب میتوان آرامش و امنیت را برای مردم فراهم کنیم، تصریح کرد: با همدلی میتوان ایران مقتدر و پیشرفته ساخت.
وی افزود: تداوم ارزشهای ایثار و مقاومت هوشیاری مردم مقابل تهدیدات جهانی همراه با وحدت و همدلی رمز موفقیت در هر نبرد با دشمن است.
نظر شما