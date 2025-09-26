«دفاع مقدس» یک مکتب انسان ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تکیه بالای شهر بیارجمند با حضور مردم شهید پرور این شهر و همچنین خانواده معزز و معظم شهدا، مقارن با اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان بیان کرد: وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقب آن هشت سال دفاع مقدس بود.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس مکتب انسان سازی است، بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس ارزش‌هایی مانند ایثار و ایستادگی را به یادگار گذاشت.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه همه ما در هر لباس و مقام و زمانی که هستیم در قبال این فرهنگ اصیل و مکتب پویا رسالت‌هایی داریم، ابراز کرد: امروز مهم‌ترین رسالت ما تبیین درست و همه‌جانبه ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جوان است.

مطهری با اشاره به صحبت‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تبیین ابراز کرد: امروز ما برعکس دوران دفاع مقدس و جنگ سخت، شاهد بروز جنگ نرم شناختی از سوی دشمنان هستیم که در آن از حربه‌های مختلف به خصوص رسانه‌ها استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه هوشیار بود، ادامه داد: یکی از راه‌های مقابله با این هجمه دشمنان، تبیین ارزش‌ها به خصوص ارزش‌های دفاع مقدس است.

این آئین به همت ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و حوزه‌های بسیج مساجد و محلات مالک اشتر و خواهران فضیلت بیارجمند برگزار شد.