خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هشت سال دفاع مقدس با آغاز حمله رژیم بعث عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و یکی از طولانی‌ترین و سخت‌ترین نبردهای دوران معاصر ایران بود چرا که دشمن با حمایت قدرت‌های جهانی و تجهیزات مدرن، امید داشت در کوتاه‌ترین زمان ایران را شکست دهد، اما اتحاد مردم و انگیزه ملی و دینی آنان همراه با رهبری مدبرانه، تمامی نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.

این جنگ، صحنه‌ای برای ظهور روحیه فداکاری، ایثار و مقاومت جمعی مردم ایران شد و نشان داد که حتی سخت‌ترین تهدیدها نیز نمی‌تواند اراده یک ملت متحد را شکست دهد.

در طول این هشت سال، همه اقشار جامعه نقش داشتند، از رزمندگان خط مقدم و خانواده‌هایشان گرفته تا معلمان، کارگران، کشاورزان، بازاریان و زنان خانه دار که در پشت جبهه با تمام توان به پشتیبانی از جنگ پرداختند و سرانجام دشمن نتوانست حتی ذره‌ای به اهداف شوم خود علیه کشور مقتدر ایران اسلامی دست پیدا کند.

هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای روایتگری و بازخوانی حماسه‌های دفاع مقدس است.

فرهنگ دفاع مقدس را در عرصه‌های مختلف بازتولید کنیم

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گرامیداشت یاد شهدا نباید به مراسم نمادین محدود شود، بلکه باید در زندگی اجتماعی ما نمود داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید حسن رفیعی افزود: هفته دفاع مقدس صرفاً یک یادآوری تاریخی نیست، بلکه یادآور روزهایی است که جوانان این سرزمین با ایمان و باور قلبی به میدان آمدند و با نثار جان خویش امنیت و اقتدار امروز کشور را تضمین کردند.

وی افزود: آنچه امروز به عنوان فرهنگ ایثار و مقاومت شناخته می‌شود، میراث خونین شهیدانی است که با خلوص نیت در راه خدا قدم گذاشتند و ما وظیفه داریم با بزرگداشت این ایام، پیام آنان را به نسل جدید منتقل کنیم.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا ستون‌های استوار فرهنگ ایثار هستند گفت: اگر شهیدان با جان خود از انقلاب پاسداری کردند، خانواده‌های آنان نیز با صبر، استقامت و وفاداری، بار این امانت الهی را بر دوش کشیدند و حق بزرگی بر گردن جامعه دارند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج محلات ادامه داد: گرامیداشت یاد شهدا باید در تمام برهه زندگی از عدالت در رفتار و انصاف در کسب‌وکار گرفته تا خدمت صادقانه به مردم و زندگی اجتماعی ما نمود داشته باشد.

وی اضافه کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که فرهنگ دفاع مقدس را در عرصه‌های مختلف بازتولید کنیم، نسلی که جنگ را ندیده باید از طریق روایت‌های واقعی، دیدار با خانواده‌های شهدا و فعالیت‌های فرهنگی، با آن ارزش‌ها پیوند بخورد.

حجت الاسلام رفیعی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان از راه جنگ نرم به دنبال فاصله انداختن میان نسل‌ها هستند، یاد شهدا و ایثارگری‌های آنان می‌تواند پلی برای اتصال دل‌های جوانان کنونی جامعه به ریشه‌های اصیل انقلاب اسلامی باشد.

وی تاکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجدید عهد با امام شهیدان، رهبر انقلاب و با خون‌های پاکی است که در این خاک جاری شد تا ما امروز در آرامش و عزت زندگی کنیم.

بازتاب ارزش‌های والای انسانی رمز ماندگاری دفاع مقدس

امام جمعه دلیجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هشت سال دفاع مقدس نشان داد اتحاد و صبر مردمی می‌تواند در برابر تمام فشارها کارساز باشد.

حجت‌الاسلام محمدجواد نیکویی ماهانی، اظهار کرد: مساجد و هیئت‌های مذهبی در سال‌های دفاع مقدس به خانه‌های امید، پناه و پشتیبانی معنوی مردم تبدیل شدند و برگزاری نماز جمعه، جلسات قرآنی و فعالیت‌های داوطلبانه، زمینه‌ای برای تقویت روحیه اجتماعی و مقاومت در برابر سختی‌ها فراهم می‌کرد.

وی افزود: امروز نیز این نهادها می‌توانند با ترویج ارزش‌های اخلاقی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و گسترش فرهنگ انسان‌دوستی همان نقش مؤثر را ادامه دهند.

امام جمعه دلیجان با اشاره به پیام‌های هفته دفاع مقدس گفت: این هفته فرصتی برای بازخوانی پشتکار، ایثار و هماهنگی مردم ایران در برابر دشواری‌ها است و نسل جوانی که دوران هشت سال دفاع مقدس را تجربه نکرده است، می‌تواند از طریق مطالعه تاریخ، شنیدن روایت‌های خانوادگی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، ارزش‌هایی همچون مقاومت، همبستگی و خدمت بی‌منت به جامعه را بیاموزد.

حجت‌الاسلام نیکویی ماهانی با اشاره به وظیفه مسئولان فرهنگی، معلمان، روحانیون و رسانه‌ها تصریح کرد: همه این نهادها وظیفه دارند فارغ از نگرش‌های سیاسی، ارزش‌های اخلاقی و انسانی دفاع مقدس را حفظ و منتقل کنند و انتقال درست تاریخ، تقویت روحیه خدمت به هم‌وطنان، فراهم کردن فرصت گفتگو و ایجاد فضایی امن برای بیان دیدگاه‌های جوانان از جمله وظایف اصلی در این زمینه است.

وی افزود: رسانه‌ها باید با ارائه اخبار دقیق و تحلیل‌های واقع‌گرایانه، نقش خود را در تقویت آگاهی عمومی ایفا کنند.

امام جمعه دلیجان به جایگاه خانواده‌های شهدا و ایثارگران اشاره کرد و گفت: این خانواده‌ها نماد فداکاری و پایبندی به ارزش‌های ملی هستند و جامعه وظیفه دارد با احترام، حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت‌های آموزشی جایگاه آنان را پاس بدارد.

امام جمعه دلیجان تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند علاوه بر حفظ عزت خانواده شهدا، در نسل جدید قدرشناسی از آنان را نهادینه کند.

حجت‌الاسلام نیکویی ماهانی در خصوص راهکارهای نهادینه‌سازی فرهنگ دفاع مقدس در میان نسل جوان اظهار کرد: ترویج روایت‌های معتبر تاریخی، فراهم کردن زمینه فعالیت‌های داوطلبانه، و آموزش اخلاقی در زمینه مسئولیت‌پذیری و کرامت انسانی باید در اولویت قرار گیرد.

وی گفت: پرهیز از روایت‌های افراطی و قطبی‌ساز و تمرکز بر ارزش‌های مشترک، زمینه‌ای برای ماندگاری این فرهنگ در میان نسل‌های آینده ایجاد خواهد کرد.

وی با تأکید بر رمز ماندگاری هفته دفاع مقدس افزود: آنچه این ایام را زنده نگه می‌دارد، بازتاب ارزش‌های والای انسانی چون ایثار، اتحاد و خدمت به جامعه است و انتقال این ارزش‌ها از طریق آموزش، فعالیت‌های داوطلبانه و ایجاد فضاهای گفت‌وگو، حافظه جمعی جامعه را تقویت کرده و الهام‌بخش اقدامات سازنده برای آینده خواهد بود.

دفاع مقدس، عرصه نمایش اتحاد و همدلی ملت ایران بود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفاع مقدس تنها جنگ نظامی نبود، بلکه عرصه‌ای بود که مردم ایران در آن وحدت، همدلی و اخلاص خود را نشان دادند.

حجت‌الاسلام محمد احمدی افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند است تا ملت ایران یک بار دیگر ایثار، فداکاری و روحیه مقاومت رزمندگان اسلام را مرور کند و بداند امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون خون شهدا و جانفشانی رزمندگان در آن روزهای سخت است.

وی افزود: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت نسل‌های آینده است که در آن درس ایمان، ولایتمداری و ایستادگی در برابر دشمن آموخته می‌شود.

امام جمعه محلات با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در طول این سال‌ها تلاش کرده‌اند با تحریف واقعیت‌های جنگ، ارزش‌های دفاع مقدس را کمرنگ کنند، تصریح کرد: امروز وظیفه ما است که با روایتگری صحیح و بیان خاطرات رزمندگان و خانواده‌های شهدا، نسل جوان را با حقیقت آن روزها آشنا کنیم و اگر این فرهنگ در جامعه زنده بماند، دیگر هیچ تهدیدی نمی‌تواند ملت ایران را به عقب‌نشینی وادار کند.

حجت الاسلام احمدی اضافه کرد: جوانان ما باید بدانند که دفاع مقدس تنها جنگ نظامی نبود، بلکه عرصه‌ای بود که مردم ایران در آن وحدت، همدلی و اخلاص خود را نشان دادند و حضور داوطلبانه مردم از اقشار مختلف در جبهه‌ها و پشتیبانی زنان و خانواده‌ها از رزمندگان، نشان‌دهنده عمق ایمان و روحیه مقاومت در جامعه بود.

وی با اشاره به جایگاه رفیع خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: خانواده‌های معظم شهدا میراث‌داران حقیقی دفاع مقدس هستند، آنان با صبر و استقامت خود، فرهنگ ایثار را زنده نگه داشته‌اند و تکریم آنان وظیفه همیشگی مسئولان و مردم است و امروز هم باید نسل جدید قدردان این خانواده‌ها باشد و از الگوهای زندگی آنان درس بگیرد.

حجت‌الاسلام احمدی به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان محلات اشاره کرد و گفت: در این ایام یادواره‌های شهدا، نشست‌های بصیرتی و فرهنگی، مسابقات ورزشی و هنری با محوریت دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار می‌شود و علاوه بر این، حضور در گلزار شهدا و برگزاری محافل قرآنی از جمله دیگر برنامه‌ها خواهد بود که با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس به ما آموخت که هرگاه ملت ایران با وحدت و اعتماد به خداوند متعال حرکت کند، هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد و امروز هم در برابر فشارهای اقتصادی و جنگ نرم دشمن باید همان روحیه را زنده کنیم و با کار و تلاش جهادی، کشور را به سمت پیشرفت و عزت بیشتر سوق دهیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی محلات بیان کرد: هفته دفاع مقدس نه تنها یادآور رشادت‌های گذشته است، بلکه نقشه راه آینده ملت ایران نیز به شمار می‌رود و باید این فرهنگ را به نسل‌های بعد منتقل کنیم تا بدانند راه عزت و سربلندی ایران، همان راه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است.

نقش خانواده، مدرسه و رسانه‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار

کارشناس مذهبی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: در سال‌های دفاع مقدس، روحیه‌ای عجیب و مثال‌زدنی در میان نوجوانان و جوانان موج می‌زد و بسیاری از نوجوانان برای اعزام به جبهه‌ها با تمام وجود اصرار می‌کردند و حتی در مواردی برای آنکه بتوانند به صف رزمندگان بپیوندند، سن خود را بیشتر اعلام می‌کردند که این موضوع تنها یک اقدام فردی نبود، بلکه نشان‌دهنده عمق ایمان، باور قلبی و احساس مسئولیت یک نسل نسبت به دین، وطن و مردمش بود.

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری افزود: آنچه موجب می‌شد نوجوانی در سنین تحصیل و بازی، به فکر فداکاری در میدان جنگ باشد، تربیت خانوادگی، آموزه‌های دینی و الگو گرفتن از فضای معنوی مساجد و هیئت‌ها بود که این فرهنگ ارزشمند به‌قدری ریشه‌دار بود که حتی نوجوانان کم‌سن و سال حاضر بودند جان خود را فدای امنیت و آرامش جامعه کنند.

این کارشناس مذهبی و فرهنگی تصریح کرد: چنانچه در شرایط کنونی نیز بخواهیم فرهنگ ایثار و شهادت را در افراد زنده نگه داریم، باید از دوران کودکی آغاز کنیم و کودکان و نوجوانان باید با مفاهیم جهاد در راه دفاع از وطن، حفاظت از دین، ایثارگری و اهمیت وحدت اجتماعی آشنا شوند.

وی ادامه داد: این آموزش نباید صرفاً به شکل شعار باشد، بلکه باید در قالب داستان، فیلم، بازی‌های آموزشی، جلسات مدرسه و فعالیت‌های گروهی، برای آن‌ها قابل لمس و درونی شود.

وی افزود: کودک وقتی بداند که امنیت امروز او حاصل فداکاری نوجوانان دیروز است، ارزش آرامش و رفاهی را که دارد بهتر درک خواهد کرد و این آگاهی سبب می‌شود روحیه مقاومت، همبستگی و مسئولیت‌پذیری در وجود او نهادینه شود.

حجت‌الاسلام غفاری تاکید کرد: معرفی چهره‌هایی همچون شهید حسین فهمیده، شهید حسن باقری و صدها نوجوان و جوان شهید دیگر، یکی از بهترین راه‌ها برای پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار است و نوجوان امروز وقتی بشنود که هم‌سن‌وسال او در سال‌های دفاع مقدس با شجاعت به میدان رفت و نام خود را جاودانه کرد، احساس می‌کند او هم می‌تواند در شرایط امروز جامعه اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: این معرفی باید با زبان کودک و نوجوان انجام شود و داستان‌های زندگی شهدا می‌تواند در قالب کتاب‌های مصور، انیمیشن، نمایش و برنامه‌های تلویزیونی بازگو شود تا کودکان با این مفاهیم به‌طور طبیعی و شیرین آشنا شوند.

این کارشناس مذهبی و فرهنگی ادامه داد: خانواده‌ها نخستین پایگاه انتقال فرهنگ ایثار هستند و پدر و مادر باید با رفتار و گفتار خود، به فرزندان نشان دهند که همکاری، همدلی و ازخودگذشتگی ارزش بزرگی است.

وی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش گفت: مدارس نیز باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی، یادواره‌های شهدا، برگزاری مسابقات ادبی و هنری با موضوع ایثار و معرفی قهرمانان ملی، روحیه مقاومت و وحدت را تقویت کنند و زمانی که معلم در کنار آموزش دروس، به کودکان داستان‌هایی از ایثار و مقاومت می‌گوید، دانش‌آموزان نه‌تنها درس زندگی می‌گیرند بلکه هویت ملی و دینی‌شان تقویت می‌شود.

حجت‌الاسلام غفاری همچنین رسانه‌ها را یکی از ابزارهای کلیدی دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با ساخت مستندها، فیلم‌ها و برنامه‌های جذاب برای کودکان و نوجوانان، ارزش‌های دفاع مقدس را منتقل کنند و استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی شهدا و روایت‌های الهام‌بخش نیز در این مسیر بسیار مؤثر است.

وی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت تنها متعلق به گذشته و دوران جنگ نیست، بلکه سرمایه‌ای برای امروز و آینده کشور است و اگر این فرهنگ در نسل جوان نهادینه شود، آنان در برابر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز با روحیه‌ای مقاوم و متحد عمل خواهند کرد.

حجت الاسلام غفاری گفت: همانگونه که شهدا و رزمندگان دیروز با ایستادگی و ایمان کشور را حفظ کردند، در شرایط کنونی نیز نسل جوان می‌تواند با همان روحیه، در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران گام بردارد.