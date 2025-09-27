  1. استانها
  2. سمنان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۶

حماسه‌ای به وسعت استان سمنان؛ ۴۱ هزار فعالیت در اجلاسیه ۳هزار شهید

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان از برنامه‌ریزی برای اجرای ۴۱ هزار فعالیت در قالب ۲۴۵ برنامه شاخص، در دومین اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید این استان خبر داد.

سردار منصور شوقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهداف اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان اعلام کرد: یکی از اهداف و مخاطبان اجلاسیه به عنوان بزرگترین عملیات فرهنگی سال در استان سمنان نسل جوان هستند.

وی با بیان اینکه اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان برای دومین بار برگزار شده است، افزود: نگاه ما در این اجلاسیه این است که گوش به رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته باشیم که فرمودند «کنگره های استانی شهدا باید دو ویژگی داشته باشد نخست اینکه یاد و خاطر شهدا را زنده کند و دوم پیام شهدا را به نسل جوان و مخاطبان با ذائقه امروز داشته باشد»

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان نیز با همین رویکرد از سی و یکم شهریورماه آغاز و تا پایان روز ششم مهرماه ادامه خواهد داشت تاکید کرد: در قالب برنامه‌های متنوع برای اقشار مختلف از جمله نونهالان و نوجوانان و کودکان تا جوانان و خانواده‌ها افراد مسن تلاش شده تا این ارتباط با مخاطب به خصوص انتقال پیام شهدا، در دستور کار قرار گیرد.

شوقانی با بیان اینکه در قالب این اجلاسیه ۴۱ هزار فعالیت در قالب ۲۴۵ ویژه برنامه برای اقشار مختلف به خصوص دانش آموزان، دانشجویان و اساتید و معلمان و … در نظر گرفته شده است، گفت: بخشی از این برنامه‌ها در فضای حقیقی و بخشی دیگر در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تولید فیلم کوتاه، محصولات امروز نیاز جوانان و نوجوانان، کتاب و بازی و … در بازه زمانی اجلاسیه نخست شهدای استان سمنان یعنی سال ۹۴ تا به امروز، در دستور کار قرار داشت، افزود: در دومین اجلاسیه بزرگ شهدای استان خوشبختانه شاهد رونمایی و اجرای این برنامه‌ها و استقبال گسترده مخاطبان از آنان بودیم.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه تلاش شده تا مبانی فرهنگی و اصیل ایرانی اسلامی تا بازه زمانی کنگره سوم که ۱۰ سال آینده در استان برگزار خواهد شد، تولید، تدوین و آماده سازی شود، گفت: جهاد تبیین، مهمترین محور این برنامه‌های تولیدی است.

