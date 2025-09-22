یادمان شهدای دفاع مقدس رسالتی فرهنگی است

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادمان هشت سال ایثار، ۱۲ روز مقاومت اظهار کرد: یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه در محوطه شهرداری و سطح شهر طراحی و احداث شده است.

به گفته وی، این یادمان‌ها روایتگر ایستادگی، جانفشانی و ازخودگذشتگی مردانی هستند که برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از خاک میهن جان خود را نثار کردند.

وی افزود: همچنین با فضاسازی محیطی، نصب پرچم‌ها و بنرهای ویژه تلاش کرد حال و هوای روزهای جهاد و حماسه را برای شهروندان تداعی کند.

شهردار گلپایگان، در این آئین با تأکید بر اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: حفظ و معرفی یادمان شهدا رسالتی فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند نسل جوان را با آرمان‌های والای ایثار، شهادت و مقاومت آشنا سازد. برپایی چنین برنامه‌هایی پلی میان گذشته پرافتخار و آینده روشن این سرزمین خواهد بود.

وی همچنین با تأکید بر نقش نسل جوان در تداوم فرهنگ ایثار افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه داریم ارزش‌های دفاع مقدس را با برنامه‌های فرهنگی برای جوانان بازگو کنیم تا آنان با تکیه بر این میراث معنوی، مسیر آینده را با عزت و افتخار بپیمایند.

مهاجری خاطرنشان کرد: شهرداری گلپایگان خود را خادم خانواده‌های معظم شهدا می‌داند و برگزاری اینگونه یادمان‌ها و آئین‌ها فرصتی است تا دین خود را در برابر خون‌های پاک شهیدان ادا کنیم و یادآور شویم که امنیت و آرامش امروز، مرهون فداکاری و رشادت آنان است.