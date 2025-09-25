توفان سهمگین راگاسا در فیلیپین جان ۶ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، باران‌های سیل‌آسا و بادهای شدید ناشی از توفان سهمگین راگاسا در روزهای اخیر شمال فیلیپین را درنوردیده و باعث سیل، رانش زمین مرگبار و ویرانی گسترده در سراسر این مجمع‌الجزایر شده است.

گارد ساحلی فیلیپین روز پنجشنبه گزارش داد که چهار جسد از یک قایق ماهیگیری که در سواحل استان کاگایان واژگون شده بود، کشف شد و تعداد کل کشته‌شدگان راگاسا به شش نفر رسید.

گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد که شش نفر از بازماندگان نجات یافته‌اند، در حالی که جستجو برای سه نفر دیگر که هنوز مفقود هستند ادامه دارد.

پیش از این، گروه مدیریت بحران فیلیپین اعلام کرده بود که جسد یک مرد ۶۷ ساله در امتداد خط ساحلی شهر آگو در استان لا یونیون پیدا شده است. قربانی پس از سقوط به داخل رودخانه در جریان توفان مفقود شده بود.

در استان محصور در خشکی بنگوئه، مردی ۷۴ ساله پس از برخورد رانش زمین با وسیله نقلیه‌اش در امتداد بزرگراهی در شهر توبا جان خود را از دست داد. چندین مسافر از خودروهای دیگر نیز زخمی شدند.

اَبَرتوفان راگاسا که "پادشاه توفان‌ها" نامیده می‌شود، با بادهای شدید و باران بی‌وقفه به خشکی رسید و بسیاری از بخش‌های شمال لوزون را در بر گرفت. برخی از جوامع در آب فرو رفتند، خانه‌ها ویران شدند و جاده‌های اصلی به دلیل سیل و آوار غیرقابل عبور شدند.

شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی روز سه‌شنبه اعلام کرد که راگاسا و بادهای موسمی جنوب غربی حدود ۵۴۰۰۰ خانواده یا ۱۹۲۰۰۰ نفر را در ۹۵۰ روستا در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده‌اند.

اگرچه راگاسا از منطقه فیلیپین خارج شد، اما مقامات از نزدیک اختلال آب و هوایی جدید، موسوم به توفان گرمسیری بوآلوی، را زیر نظر دارند.

دفتر هواشناسی ایالتی این کشور اعلام کرد که بوآلوی با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت به سمت غرب-جنوب غربی در حرکت است و حداکثر سرعت باد آن ۶۵ کیلومتر در ساعت و تندبادهایی تا ۸۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود. انتظار می‌رود بوآلوی تا عصر پنجشنبه شدت بگیرد و به رده توفان‌های گرمسیری شدید تبدیل شود.

این دفتر همچنین در مورد احتمال سیل ساحلی به دلیل موج‌های توفان در مناطق کم‌ارتفاع مرکزی فیلیپین هشدار داد و از ساکنان خواست هوشیار باشند.