طوفان مرگبار در ویتنام با ۱۳ کشته و مفقودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی ورود طوفان «بوآلوی» به بخش شمالی مرکز ویتنام در بامداد امروز، دست کم یک نفر جان باخت و ۱۲ تن مفقود شدند.
این طوفان ویرانگر که با سرعت ۱۱۷ کیلومتر بر ساعت وارد استان «نهآن» شد، خانهها و شبکههای برق را تخریب کرده است.
به گفته سازمان ملی هواشناسی ویتنام، طوفان بوآلوی پیش از ورود به این کشور، چند ساعت در نوار ساحلی وزیدن گرفت و به ایجاد امواجی به ارتفاع هشت متر منجر شد.
به گفته مقامات، بهدنبال غرق شدن چهار قایق ماهیگیری در استان «کوانگ تری»، ۱۲ ماهیگیر مفقود شدهاند.
دولت ویتنام پیش از ورود این طوفان، بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر را تخلیه کرد و علاوه بر این، بهدنبال بسته شدن چهار فرودگاه در استانهای مرکزی این کشور، صدها پرواز لغو شد یا به تعویق افتاد.
مقامات ویتنام درباره خطر جاری شدن سیل و رانش شدید زمین هشدار دادهاند. به گفته سازمان هواشناسی ویتنام، پیشبینی میشود که بارش باران در چند نقطه از این کشور، حد فاصل یکشنبه تا سهشنبه به ۵۰۰ میلیمتر برسد.
