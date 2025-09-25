  1. استانها
ادای احترام وزیر راه و شهرسازی به مقام شامخ شهدا در گیلان

رشت- وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به استان گیلان با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در بدو ورود به استان گیلان با حضور در گلزار شهدای رشت، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم را گرامی داشت.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانی و مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز حضور داشتند.

بازدید از بیمارستان ۴۲۱ تخت خوابی لاکان، بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی، دیدار با خانواده‌های شهدای راه و شهرسازی، جلسه مجمع نمایندگان گیلان، برگزاری شورای برنامه ریزی و شورای مسکن استان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به گیلان است.

