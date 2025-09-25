ادای احترام وزیر راه و شهرسازی به مقام شامخ شهدا در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در بدو ورود به استان گیلان با حضور در گلزار شهدای رشت، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم را گرامی داشت.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانی و مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز حضور داشتند.

بازدید از بیمارستان ۴۲۱ تخت خوابی لاکان، بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی، دیدار با خانواده‌های شهدای راه و شهرسازی، جلسه مجمع نمایندگان گیلان، برگزاری شورای برنامه ریزی و شورای مسکن استان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به گیلان است.