به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون روز چهارشنبه در گفت و گوی خبری: مجموع طول راه‌های در دست احداث استان به طول ۶۰۰ کیلومتر در قالب کارگاه‌های راهسازی فعال در محورهای مختلف استان است.

وی با اشاره به اینکه ۵۶۹ کیلومتر بزرگراه و ۵۱۱ راه اصلی در آذربایجان‌غربی وجود دارد؛ ادامه داد: با این آمار برابر تمام راه‌های استان، محور در دست احداث داریم که در مجموع ۵۲ درصد به طور میانگین پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: طی یک‌سال گذشته ۷۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی با ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار به روز هزینه شده به بهره‌برداری رسیده است.

آرامون تاکید کرد: احصا مدل‌های مالی برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های راه و شهرسازی در اولویت است و طی امسال ۵ هزار میلیارد ریال را از طریق مولدسازی تأمین و تزریق طرح‌های راهسازی کردیم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در بخش راهسازی طی یک‌سال گذشته ۸ هزار تن قیر به ارزش ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به پیمانکاران بخش راهسازی واگذار شده است.

وی گفت: این استان با داشتن سه فرودگاه و مرز مشترک با کشورهای خارجی ویژگی‌های بالقوه دارد و باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های لازم فراهم شود.

آرامون با اشاره به فعالیت اداره کل راه و شهرسازی در حوزه مسکن نیز گفت: طی یکسال گذشته اراضی مورد نیاز در شهرها و روستاهای آذربایجان‌غربی تأمین شده که قابلیت بارگذاری بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی را دارد.

وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرای مسکن در ۵۶ هزار و ۶۱۳ واحد شروع شده و طی امسال ۹ هزار و ۶۰۰ واحد به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به طرح‌های حمایتی و بازآفرینی شهری در بخش احداث مدرسه نیز گفت: در مجموع ۱۶۶ کلاس درس در سطح استان افتتاح شده و عملیات اجرایی ۶۳ کلاس درس در دست اجراست.

آرامون تاکید کرد: تکمیل زیرساخت‌ها زمینه ساز توسعه استان بوده و این مساله در اولویت مجموعه کاری راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی است و با جدیت دنبال می‌شود.