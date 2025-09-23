به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با شعار «جریانساز آینده هوشمند»، با حضور در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، آخرین محصولات، خدمات و دستاوردهای خود را در محورهایی مانند اینترنت نسل پنجم، شبکه فیبرنوری و محصولات و راهکارهای سازمانی، به بازدیدکنندگان از نمایشگاه، بهویژه جوانان علاقهمند به حوزه فناوری که بخش قابل توجهی از مشترکان وفادار ایرانسل را تشکیل میدهند، معرفی میکند.
ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco) و با نگاهی جامع به تمام حوزههای فعالیت خود، در نمایشگاه الکامپ شرکت میکند که شامل تحقیق و توسعه، بومیسازی، دیجیتال، ارتباط با مشتریان، فروش و توزیع، راهکارهای سازمانی، توسعه شبکه و زیرساخت، منابع انسانی، امنیت شبکه و پایداری و سرمایهگذاری اجتماعیاست. همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
زیرساختهای ارتباطی هوشمند برای تحول دیجیتال
در مسیر تحول دیجیتال، ایرانسل با تمرکز مستمر بر توسعه نسل پنجم ارتباطات همراه، شبکه فیبر نوری، فناوریهای نوین ارتباطی مانند فناوری eSIM و توسعه قابلیتهای جدید در زیرساخت ابری ایرانسل نظیر IPV6 و پردازش گرافیکی، تلاش کرده بستری پرسرعت، پایدار و امن را برای آینده فراهم کند؛ زیرساختی کلیدی که نهتنها تجربه کاربران را دگرگون میکند، بلکه زمینهساز گسترش فناوریهای نوینی همچون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و خدمات ابری است. ایرانسل با کاربرد هوش مصنوعی توانسته بسیاری از فرایندهای خود در حوزههای مختلف، از جمله نگهداری شبکه را ارتقا دهد و گامهای مؤثری برای بهبود کیفیت ارائه خدمات، بردارد.
در این نمایشگاه، بخشی از غرفه ایرانسل به سرویس فیبرنوری منازل و کسبوکارها (FTTx) اختصاص یافته است. این فناوری، سرعت و کیفیتی بالاتر نسبت به بقیه سرویسهای ارتباطی و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را ارائه میدهد و توسعه آن تا امروز در بیش از ۱۶۰ شهر کشور ادامه دارد. مردم و کسبوکارها این امکان را دارند تا با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در شهرهایی که سرویس فیبرنوری آن به بهرهبرداری رسیده است، برخوردار شوند.
همچنین، ایرانسل سرویس اینترنت خانگی نسل پنجم (FWA) را در این نمایشگاه، ارائه میدهد. این سرویس با استفاده از مودمهای فضای باز و سیمکارت ایرانسل، بدون نیاز به کابلکشی، امکان دسترسی سریع و آسان به اینترنت را فراهم میآورد. نصب آسان، قابلیت جابهجایی با ثبت مکان جدید و پشتیبانی از مودمهای سازگار موجود، از جمله مزایای این سرویس است.
پیشبرد اقتصاد دیجیتال با خدمات نوآورانه
ایرانسل در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، مجموعهای از سرویسهای نوآورانه را ارائه میدهد. در غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، سرویسهای تجربه زندگی دیجیتال ایرانسل که مورد استفاده کاربران قرار دارند نیز به بازدیدکنندگان ارائه میشود. از جمله این سرویسها، کیف پول دیجیتال ایرانسل «جیبجت»، نسل جدید سوپر اپلیکیشن «ایرانسلمن»، تلویزیون اینترنتی «لنز» و آهنگ پیشواز، مجموعه سرویسهای یلو (یلو نام، یلو ادوایز، یلو هاب، یلومارت) هستند.
در این میان، سامانه «یلونام» بهعنوان سامانه یکپارچه احراز هویت و امضای دیجیتال، با بهرهمندی از هوش مصنوعی، فرایندهای ثبتنام و احراز هویت را بهصورت کاملاً آنلاین و امن انجام میدهد. یلونام امکان دریافت گواهی امضای دیجیتال، مدیریت حساب کاربری و احراز هویت سریع را برای کاربران فراهم میکند.
راهکارهای سازمانی ایرانسل
ایرانسل بهعنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات نسل پنج به صنایع، در نمایشگاه امسال، مجموعهای از خدمات سازمانی پیشرفته خود را معرفی میکند. راهکارهایی که برای کمک به کسبوکارها در مسیر تحول دیجیتال طراحی شدهاند. مهمترین این خدمات، شامل مرکز تماس ابری (Cloud PBX)، زیرساخت ابری (IaaS)، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، اینترنت اشیا صنعتی (IIoT)، راهکارهای واقعیت مجازی و افزوده (AR/VR) و کشاورزی هوشمند است. این سرویسها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ارتقای رقابتپذیری سازمانها عرضه میشوند.
همچنین ایرانسل، با ارائه راهکارهای دیجیتال در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و سایر حوزهها، نقش کلیدی در مسیر هوشمندسازی و افزایش بهرهوری ایفا میکند. این راهکارها به صنایع کمک میکند تا با استفاده از دادههای گسترده و فناوریهای نوین، تصمیمگیری دقیقتر، کاهش هزینهها و ارتقای ایمنی را تجربه کنند.
«شایا» شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل با هدف تحول فضای کسبوکار، خصوصاً گسترش فرهنگ مشتریمداری، خدمات برونسپاری مراکز ارتباط با مشتریان و توسعه نرمافزار را به کسبوکارها ارائه میدهد.
سامانه «فواد ۱۲۸» با حضور شایای ایرانسل به عنوان مجری طرح و با کارفرمایی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات به بهرهبرداری رسیده است. این سامانه با هدف پیگیری فوری و دقیق شکایات از نظام اداری و ارتقای شفافیت در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده و ایرانسل با ارائه مرکز تماس هوشمند و راهکارهای دیجیتال، به تسهیل تعامل شهروندان و سازمانها کمک میکند.
از دیگر دستاوردهای شایا، میتوان به ارائه خدمات پاسخگویی سامانههای جامع تجارت ایران و همتا، ذیل سامانه یکپارچه ۱۲۴ وزارت صمت و مرکز ارتباط شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان و شهرستان مشهد و صنایع مختلف در حوزه حمل و نقل و شرکتهای استارتاپی، اشاره کرد.
«یارا»، جدیدترین ابزار هوشمند پشتیبان ایرانسل، با به کارگیری هوشمصنوعی و با هدف تحول فضای کسبوکار و گسترش فرهنگ مشتریمداری، به عنوان یک مدل بزرگ فارسی زبان و هسته متفکر «چتبات» و «ویسبات»، در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ در دسترس بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
در بخشی از غرفه ایرانسل، مشترکان ایرانسل میتوانند مشکلات احتمالی خود را با کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان ایرانسل مطرح و پیگیری کنند. خدمات ارتباط با مشتریان ناشنوا نیز در این بخش از غرفه ایرانسل معرفی و ارائه میشود.
در بخش دیگری از غرفه ایرانسل، بازدیدکنندگان میتوانند با سیمکارتهای نسل جدید ۰۹۰۰، آغازگر پیششمارههای شبکه تلفن همراه ایران و یکی از پیششمارههای ارزشمند ایرانسل که نماد ورود به نسل نوین ارتباطات و تمایز در تجربه کاربری است، همچنین پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل برای عرضه محصولات دیجیتال آشنا شوند.
گامهای ایرانسل برای آیندهای سبز
در غرفه ایرانسل، بخشی نیز به حوزه «پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی» اختصاص یافته است. در این بخش، بازدیدکنندگان میتوانند با کارشناسان ایرانسل درباره موضوعاتی همچون پایداری کسبوکار، پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی، کاهش شکاف دیجیتال، مدیریت آثار محیطزیستی کسبوکار، کاهش انتشار کربن و دیگر اقدامات مسئولانه ایرانسل گفتوگو کنند و همچنین با گزارش پایداری ایرانسل آشنا شوند.
ایرانسل در پنج سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسبوکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش، با تمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی کسبوکار ایرانسل بر جامعه ایران، دستاوردها و چالشهای این شرکت در پایش و مدیریت شاخصهای پایداری را مرور میکند و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخصها در حوزه «کسبوکار مسئولانه» به شمار میرود.
ایرانسل در این نمایشگاه، آماده گفتوگو و همکاری با شرکتهای مختلف تولیدکننده داخلی است تا با تقویت تعاملات و بهرهگیری از توانمندیهای بومی، در مسیر بومیسازی هرچه بیشتر محصولات و خدمات مورد نیاز گام بردارد.
آکادمی ایرانسل بهعنوان یکی از بخشهای این غرفه، با ارائه دورهها و برنامههای متنوع آموزشی در راستای ارتقای مهارتهای تخصصی و توسعه فردی کارکنان و علاقهمندان فعالیت میکند و در همین چارچوب، با رویکرد معرفی اقدامات ایرانسل در زمینه تحول و نوآوری، میزبان بازدیدکنندگان است.
بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
حمایت از نوآوری و استارتاپها در الکامپیچ و الکامتاکس
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند.
«اتاق رسانه» غرفه ایرانسل در سالن ۳۸ نیز میزبان خبرنگاران و اهالی رسانه است.
علاقهمندان به بازدید از آخرین دستاوردهای فناورانه و نوآورانه ایرانسل، میتوانند در روزهای ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران حضور پیدا کرده و به سالن اصلی نمایشگاه «سالن ۳۸»، مراجعه کنند.
