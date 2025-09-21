پیشرفت پروژه فیبرنوری در گیلان روند مطلوبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محمد اربابی اصفهانی گفت: در پی انعقاد تفاهم بین شهرداری‌های استان گیلان با اپراتورهای فناپ و ایرانسل به عنوان مجری پروژه فیبر نوری، در حال حاضر اپراتور فناپ تلکام به طور همزمان در ۲۷ شهر این استان، ۳۳۹ کیلومتر حفاری و۵۹۳ کیلومتر شوت فیبر و اپراتور ایرانسل نیز در شهرهای آستارا و لوندویل ۳۰ کیلومتر حفاری و ۵۶ کیلومتر شوت فیبر انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بایستی حداقل ۸۰ درصد خانوارهای کشور تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبر نوری قرار گیرند، افزود: با روند مطلوب پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در استان گیلان، در حال حاضر مشترکان می‌توانند در بسیاری از نقاط شهرهای رشت، آستانه اشرفیه، کومله، اسالم، بندرکیاشهر، منجیل، رستم آباد، سنگر، پره سر، لولمان و رودبار برای ثبت نام و دریافت سرویس فیبر اقدام کنند.

اربابی تصریح کرد: شرکت مخابرات منطقه گیلان نیز با اجرا و توسعه فیبر نوری در شهرهای رشت، بندرانزلی، رودبار، املش، رضوانشهر، پره سر، صومعه سرا، لنگرود، لاهیجان، سیاهکل، رودسر، چابکسر، کلاچای، آستارا، تالش، رحیم آباد، کوچصفهان، فومن، لشت نشا و ده روستای این استان امکان ارایه سرویس به متقاضیان را دارد.

وی درباره تعداد مشترکین فیبر نوری در استان گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۴ هزار و۵۸۷ مشترک شرکت مخابرات گیلان و هزار و۵۹۱ مشترک فناپ تلکام در این استان بر بستر فیبرنوری، سرویس اینترنت دریافت می‌کنند.

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال غرب مدیریت استان‌های گیلان، قزوین و زنجان را بعهده دارد.