به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کاخ سفید گفت: اردوغان شخص بسیار محترمی است که از احترام زیادی در آمریکا، تمام مناطق اروپا و جهان برخوردار است و ارتش بسیار نیرومندی برای کشورش ساخته است. افتخار بزرگی است که از رئیس ‌جمهور ترکیه در کاخ سفید استقبال کنم. او نفوذ گسترده ای در خاورمیانه دارد و ما با هم برای برقراری صلح در این منطقه کار خواهیم کرد.

ترامپ در ادامه افزود: ترکیه می ‌خواهد جنگنده‌های اف ۱۶ و اف ۳۵ خریداری کند و این موضوع را با اردوغان بررسی خواهیم کرد. ممکن است به زودی تحریمها علیه ترکیه را لغو کنیم و اگر نشست با اردوغان خوب پیش برود، تحریمها فورا لغو خواهد شد. همچنین تلاش می ‌کنم اردوغان را قانع کنم که خرید نفت روسیه را متوقف کند. بهترین کاری که کشورها می ‌توانند انجام دهند، توقف خرید نفت روسیه است. کشورهای ناتو درباره توقف خرید نفت از روسیه ناامید کننده هستند.

وی با اشاره به جنگ اوکراین گفت: پوتین باید فورا جنگ در اوکراین را که به کشته شدن هزاران نفر منجر شده است، متوقف کند. روسیه به عربده ‌کشی خود علیه اوکراین ادامه می ‌دهد.

ترامپ به جنگ غزه هم پرداخت و تصریح کرد: نشست درباره غزه عالی بود و به توافق نزدیک شده ‌ایم. نشست بسیار خوبی با رهبران کشورهای خاورمیانه درباره غزه برگزار کردیم و به توافق برای آزادی اسرا نزدیک شده ‌ایم. ۲۰ اسیر زنده هستند و ۳۸ نفر کشته شدند و ما به امضای توافق درباره غزه نزدیک شده‌ ایم. ما نمی ‌خواهیم آزادی اسرا از غزه به ‌صورت مرحله‌ای انجام شود، بلکه می ‌خواهیم همه آنها یکباره آزاد شوند. با رهبران بزرگی درباره غزه دیدار کردم و همه می‌ خواهند که جنگ هرچه زودتر پایان یابد. باید طرف اسرائیلی را متقاعد کنم تا برای آزادی اسرا پیش برود.

رئیس جمهور آمریکا به پرونده سوریه هم اشاره کرد و گفت: تحریم‌های سوریه را به درخواست ترکیه، عربستان و قطر برداشتم تا به سوریه فرصت نفس کشیدن بدهم.

ترامپ همچنین فاش کرد که قرار است روز پنجشنبه اعلامیه مهمی در مورد سوریه صادر کند، اما ماهیت آن را فاش نکرد.