  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

ترامپ: ترکیه آماده توقف خرید نفت روسیه است!

ترامپ: ترکیه آماده توقف خرید نفت روسیه است!

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ترکیه آماده توقف خرید نفت روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی آمادگی ترکیه برای توقف خرید نفت روسیه شد.

ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت به این پرسش که آیا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با توقف واردات نفت از روسیه موافقت کرده است یا نه، «نظری نمی‌دهم»!

با این حال، وی اضافه کرد: نمی‌خواهم این حرف را بزنم اما اگر از او (اردوغان) بخواهم، این کار را خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا افزود: معتقدم که او قادر به توقف (واردات) است. می‌دانید چرا؟ چون افراد (کشورهای) زیادی هستند که او می‌تواند از آنها بخرد.

به اذعان ترامپ، توقف خرید نفت روسیه برای مجارستان و اسلواکی به مراتب دشوارتر خواهد بود.

کد خبر 6602057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها