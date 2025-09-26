ترامپ: ترکیه آماده توقف خرید نفت روسیه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی آمادگی ترکیه برای توقف خرید نفت روسیه شد.

ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت به این پرسش که آیا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با توقف واردات نفت از روسیه موافقت کرده است یا نه، «نظری نمی‌دهم»!

با این حال، وی اضافه کرد: نمی‌خواهم این حرف را بزنم اما اگر از او (اردوغان) بخواهم، این کار را خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا افزود: معتقدم که او قادر به توقف (واردات) است. می‌دانید چرا؟ چون افراد (کشورهای) زیادی هستند که او می‌تواند از آنها بخرد.

به اذعان ترامپ، توقف خرید نفت روسیه برای مجارستان و اسلواکی به مراتب دشوارتر خواهد بود.