به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتگو با وبگاه تحلیلی بریتبارت اظهار داشت: دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با رهبران عرب و مسلمان بسیار مهم بود. ترامپ به صحبت رهبران گوش داد و قصد دارد برای حل بحران با آنها همکاری کند.
وی افزود: آنچه اسرائیل انجام میدهد امنیت منطقه و منافع آمریکا را به خطر میاندازد.
اقدامات اسرائیل، همکاری و شراکتهایی را که واشنگتن دههها در منطقه ایجاد کرده است، تضعیف میکند.
وزیر امور خارجه قطر در ادامه گفت که جهان عرب به رئیس جمهور ترامپ برای کمک به برقراری صلح در غزه چشم دوخته است.
ترامپ تعهد خود را به پایان دادن به جنگ غزه تأیید کرده و با تیمش در حال همکاری بر روی یک طرح صلح است.
ما به دنبال حمایت از تیم ترامپ هستیم تا این طرح را در منطقه قابل قبولتر و مورد حمایتتر کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ترامپ تنها کسی است که میتواند نتانیاهو را مهار کند. مهم است که برای ترامپ روشن شود که هر کاری که نتانیاهو انجام میدهد به نفع واشنگتن نیست.
نخستوزیر قطر افزود: حمله اسرائیل به دوحه در جریان مذاکرات درباره پیشنهاد ترامپ، تلاشهای واشنگتن را تضعیف کرد.
وی در ادامه گفت: آنچه از ترامپ شنیدیم بسیار دلگرم کننده بود و امیدواریم به مسیر درست برگردیم.
امیدواریم نتانیاهو بالاخره گوش کند و دست از کارهایش بردارد.
نخستوزیر قطر با اشاره به اینکه تمام دیدارها و توافقات صورت گرفته پس از حمله اسرائیل به دوحه زیر سوال رفته است، گفت: امیدواریم کسی باشد که بتواند ثبات را به خاورمیانه بازگرداند.
وی افزود: آنچه اکنون اتفاق میافتد، هرج و مرج کامل به دلیل نتانیاهو و اقدامات او در خاورمیانه است.
نظر شما