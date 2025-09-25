ترامپ: مذاکرات خوبی با نتانیاهو درباره غزه داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: مذاکرات خوبی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل درباره غزه داشتم.

وی افزود: رسیدن به توافق درباره اسرا خیلی خیلی زود محقق خواهد شد.

ترامپ مدعی شد که اجازه الحاق کرانه باختری به اسرائیل را نخواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از ادعاهایش افزود: اگر ما وارد جنگ در اوکراین شده بودیم، ظرف یک هفته آن را تمام می‌کردیم.

ترامپ در دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود نیز مدعی شده بود به دستیابی به توافق درباره غزه نزدیک شده است.

گفتنی است که ترامپ اخیراً در نشست با سران عرب ضمن تاکید بر لزوم فوری پایان دادن به جنگ غزه، طرحی برای پایان جنگ غزه ترسیم کرده است که آزادی همه اسرای صهیونیست، آتش‌بس دائمی، عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از نوار غزه به شکل کامل و ترسیم طرح بعد از جنگ شامل ساز و کار اداره غزه بدون حضور حماس بخشی از مفاد این طرح است.