درخشش مدال طلای جهان بر سینه فرنگی‌کار دزفولی

اهواز - سعید اسماعیلی، فرنگی‌کار دزفولی تیم ملی کشتی ایران، با پیروزی در فینال رقابت‌های جهانی زاگرب، مدال طلای ارزشمند وزن ۶۷ کیلوگرم را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است، امروز (یکشنبه) سعید اسماعیلی، فرنگی‌کار شایسته کشورمان در وزن ۶۷ کیلوگرم، در دیدار نهایی مقابل حسرت جعفراف از جمهوری آذربایجان به روی تشک رفت.

این مبارزه حساس و نفس‌گیر در نهایت با برتری قاطع نماینده ایران خاتمه یافت و اسماعیلی با اقتدار عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

بدین ترتیب، کشتی‌گیر دزفولی تیم ملی با کسب این افتخار بزرگ، بار دیگر توانمندی‌های کشتی ایران را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت و پرچم کشورمان را بر فراز سالن مسابقات زاگرب به اهتزاز درآورد.

