به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع»، سخنگوی ارتش و نیروهای مسلح یمن گفت: چندین هدف حساس را در منطقه اشغالی یافا با موشک بالستیک فراصوت «فلسطین ۲» هدف قرار دادیم.

رسانه‌های اسرائیلی ساعتی قبل از فعال شدن آژیرهای هشدار در سرزمین‌های اشغالی و همچنین شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در تلاویو و قدس اشغالی خبر دادند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که همزمان با پرتاب موشک از یمن، میلیون‌ها شهرک نشین به سوی پناهگاه‌ها فرار کرده‌اند.

رسانه‌های عبری همچنین از تعلیق پروازها در فرودگاه بن گوریون پس از حمله ارتش یمن خبر دادند.

این در حالی است که ارتش اسرائیل مدعی شد موشکی را که از یمن شلیک شده بود؛ رهگیری و منهدم کرده است.

وزارت امور خارجه یمن پیش از این حمله در بیانیه‌ای اعلام کرد که یمن به پاسخ علیه تجاوزهای رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد و سخت‌ترین درس‌ها را به این رژیم اشغالگر خواهد آموخت.

وزارت امور خارجه یمن تاکید کرد که حملات اسرائیل نمی‌تواند خللی در عزم یمنی‌ها نسبت به حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایجاد کند.

گفتنی است که روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صنعاء، پایتخت یمن دست کم ۸ نفر به شهادت رسیده و ۱۴۲ نفر نیز زخمی شدند.