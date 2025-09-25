۵۰ شهید و زخمی در تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های وابسته به جنبش انصارالله یمن اعلام کردند که در تجاوز رژیم صهیونیستی به صنعا و بر اساس نخستین آمار، دو نفر شهید و دست کم ۴۸ نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، تجاوز رژیم صهیونیستی یک محله مسکونی را در خیابان الرقاص در منطقه معین صنعا، پایتخت یمن هدف قرار داد. همچنین نیروگاه برق «ذهبان» در صنعا و یک محله مسکونی در منطقه حده هدف قرار گرفت. رژیم صهیونیستی منطقه النهدین در ناحیه السبعین را هم با چندین حمله هوایی هدف قرار داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم در حمله امروز خود به صنعا از بیش از ۶۵ موشک استفاده کرده است که بیشترین تعداد مهمات در یک حمله هوایی به یمن است.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ۲۰ جت جنگنده در حمله به صنعا شرکت داشتند.

کانال ۱۲ هم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی رژیم اشغالگر اعلام کرد: ارتش سرعت حملات خود علیه گروه حوثی‌ها را افزایش خواهد داد، با حملات مکرر آنهابا قدرت برخورد خواهد کرد و به زودی عملیات تهاجمی بیشتری علیه این گروه انجام خواهد داد.

در خبری دیگر، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو دستور حمله به صنعا را از هواپیمای خود در مسیر نیویورک صادر کرده است.