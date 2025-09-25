به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های اسرائیلی از فعال شدن آژیرهای هشدار در سرزمین‌های اشغالی همزمان با حمله ارتش یمن خبر دادند.

این رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در قدس اشغالی خبر دادند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که همزمان با پرتاب موشک از یمن، میلیون‌ها شهرک نشین به سوی پناهگاه‌ها فرار کرده اند.

رسانه‌های عبری همچنین از تعلیق پروازها در فرودگاه بن گوریون پس از حمله ارتش یمن خبر دادند.

ارتش اسرائیل مدعی شد موشکی را که از یمن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است.

یدیعوت آحارانوت اعلام کرد که ۴ میلیون شهرک نشین به دلیل فعال شدن آژیرهای هشدار در پناهگاه‌ها به سر می‌برند.

وزارت امور خارجه یمن پیش از این حمله در بیانیه‌ای اعلام کرد که یمن به پاسخ علیه تجاوزهای رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد و سخت‌ترین درس‌ها را به این رژیم اشغالگر خواهد آموخت.

وزارت امور خارجه یمن تاکید کرد که حملات اسرائیل نمی‌تواند خللی در عزم یمنی‌ها نسبت به حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایجاد کند.

گفتنی است که امروز بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صنعاء، پایتخت یمن دست کم ۸ نفر به شهادت رسیده و ۱۴۲ نفر نیز زخمی شدند.