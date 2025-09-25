به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیهای اعلام کرد که این کشور به پاسخ علیه تجاوزهای رژیم صهیونیستی ادامه میدهد و سختترین درسها را به این رژیم اشغالگر خواهد آموخت.
این بیانیه میافزاید: دشمن نتوانسته است کوچکترین دستاوردی در میدان داشته باشد و تلاش میکند آبروی از دست رفته خود را از طریق حمله به مردم عادی و زیرساختها بازگرداند.
وزارت امور خارجه یمن تاکید کرد که حملات اسرائیل نمیتواند خللی در عزم یمنیها نسبت به حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایجاد کند.
امروز بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن دستکم ۸ نفر به شهادت رسیده و ۱۴۲ نفر نیز زخمی شدند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی که از حملات موفقیت آمیز موشکی و پهپادی یمن به مواضع حساس این رژیم در سرزمینهای اشغالی به ستوه آمده است، میکوشد با هدف قرار دادن مردم بیگناه یمن، یمنیها را از حمایت از مردم غزه منصرف کند.
رهبران یمن و مقامات این کشور بارها تاکید کردهاند که حمایت مردم یمن از مردم مظلوم غزه همچنان ادامه خواهد یافت و تا زمانی که تجاوز به غزه و محاصره این باریکه ادامه پیدا کند، حملات نیروهای مسلح یمن به مواضع دشمن صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی ادامه خواهد یافت.
