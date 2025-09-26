نبرد سنگین مبارزان مقاومت با اشغالگران در شمال کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی اعلام کردند در پی یورش نظامیان اشغالگر اسرائیلی به شهرک یامون در غرب جنین واقع در شمال کرانه باختری، مبارزان مقاومت فلسطین با آنان به مقابله برخاستند.

سرایا القدس شاخه جنین اعلام کرد: مبارزان ما در گردان الیامون یک بمب از پیش آماده شده در مسیر خودر نظامی ارتش اشغالگر در جریان یورش به شهرک یامون منفجر کردند.

در بیانیه سرایا القدش شاخه جنین آمده است: مبارزان ما در گردان الیامون در حال نبرد سنگینی با دشمن اشغالگر در محورهای درگیر هستند و نیروهای پیاده اشغالگران را به گلوله بسته‌اند.

چند روز قبل تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که مبارزان کرانه باختری تلاش می‌کنند تا به شیوه دلیران نوار غزه با نظامیان صهیونیست مقابله کنند.

یک منبع امنیتی در گفت وگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که به تازگی پدیده تقلید از جنگ‌های نوار غزه در کرانه باختری مشاهده شده است.

وی افزوده بود که مبارزان کرانه باختری شیوه حملات مبارزان نوار غزه به نظامیان صهیونیست را پیگیری و برای تقلید از آنها تلاش می‌کنند.

این منبع امنیتی اضافه کرد که به تازگی تلاش برای شلیک موشک و چسباندن بمب به خودروهای نظامی نیز در کرانه باختری مشاهده شده است.