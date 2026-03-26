۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۹

بارش ۱۳۴ میلی متری باران در سرآسیاب یوسفی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت ۱۳۴ میلی‌متری بارش باران در منطقه سرآسیاب یوسفی بهمئی بر اثر بارش‌های بهاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرمی گفت: بر اساس آمار رسمی، بیشترین میزان بارندگی در سرآسیاب یوسفی با ۱۳۴ میلی‌متر گزارش شده و مناطق سیرون شبلیز و سپیدار مرکزی نیز به ترتیب با ۱۲۴ و ۱۲۳ میلی‌متر بارش مواجه شده‌اند.

وی افزود: سایر نقاط استان نیز بارش قابل توجهی را تجربه کردند، به طوری که بوستان با ۱۱۷ میلی‌متر، دیشموک ۱۱۴ میلی‌متر، درغک ۱۱۱ میلی‌متر و امامزاده علی ۱۰۹ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: میزان بارش در سایر شهرها و روستاهای استان شامل ماهورباشت ۱۰۸، قلعه رئیسی ۹۸.۲، لنده ۹۶، دشتروم و سوق هر کدام ۹۵، ستنگان ۸۹ و دلی خمسیر ۷۹ میلی‌متر بوده است.

کرمی همچنین گفت: در فرودگاه یاسوج ۵۹ میلی‌متر، سی‌سخت ۵۷.۹ میلی‌متر و تنگ رواق ۵۵ میلی‌متر بارش ثبت شده است و کمترین میزان بارش نیز در کریک با ۴۱ میلی‌متر گزارش شده است.

وی با اشاره به تداوم ناپایداری جوی در استان هشدار داد: هموطنان و کشاورزان باید مراقب افزایش سطح رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر باشند و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی اتخاذ شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها