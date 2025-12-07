به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی برای انتخاب رئیس این فدراسیون هشتم دی ماه برگزار خواهد شد.

کریمی دبیر مجمع فدراسیون ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده و دستور وزیر علوم به عنوان رئیس مجمع، انتخابات فدراسیون روز دوشنبه ۸ دی ماه در محل وزارت علوم برگزار خواهد شد. پیش از این مصطفی افشاری رئیس این فدراسیون بود که در حال حاضر جزو نامزدهای ریاست این فدراسیون هم هست.

این مجمع به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار خواهد شد.