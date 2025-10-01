  1. ورزش
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۰

دومین مربی خارجی دوومیدانی وارد ایران شد

نایب قهرمان المپیک به عنوان دومین مربی خارجی تیم ملی دوومیدانی ایران برای هدایت دوندگان کشورمان وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیجل آموس در حالی برای هدایت دوندگان ایران به ایران آمده که هشتمین رکورد برتر تاریخ در رشته ۸۰۰ متر را به نام خود ثبت کرده و سریعترین دونده جهان در سال ۲۰۲۱ لقب گرفته است.

این مربی جوان و ۳۱ ساله، قهرمانی در سه دوره جام الماس را در کارنامه دارد و ایستادن روی سکوی قهرمانی جوانان جهان در سال ۲۰۱۲ را نیز تجربه کرده است. قهرمانی در ۳ دوره مسابقات قهرمانی آفریقا و دانشجویان جهان نیز از دیگر عناوین و سوابق این مربی برجسته به شمار می رود.

پس جذب مربی اهل لتونی برای پرتابگران چکش، حالا نوبت به ورود یک مربی مطرح و مدال دار المپیک رسیده تا هدایت دوندگان ایران را بر عهده بگیرد.

این روند ادامه خواهد داشت و در هفته های آتی هم یک یا دو مربی دیگر به کادر تیم ملی اضافه خواهند شد.

