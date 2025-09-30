به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازی‌های آسیایی جوانان در رشته فوتسال دختران با حضور تیم های بحرین، چین تایپه، چین، ایران و هنگ کنگ از اول تا هفتم آبان در منامه بحرین برگزار می‌شود و شاگردان شریف در اولین دیدار به مصاف تیم هنگ کنگ می‌روند.

برنامه مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان در بخش فوتسال دختران به شرح زیر است:

*پنجشنبه اول آبان

هنگ کنگ – ایران: ساعت 17:30

*جمعه دوم آبان

ایران – بحرین: ساعت 12:30

*شنبه 3 آبان

چین تایپه - ایران: ساعت 12:30

*دوشنبه 5 آبان

ایران – چین: ساعت 16

دیدار نیمه نهایی روز سه شنبه 6 آبان و بازی‌های رده بندی و فینال روز چهارشنبه 7 آبان ماه برگزار می شود.