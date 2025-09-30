  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

برنامه بازی‌های تیم فوتسال دختران ایران در بازی‌های آسیایی

برنامه بازی‌های تیم فوتسال دختران ایران در بازی‌های آسیایی

زمان‌بندی رقابت‌های تیم ملی فوتسال دختران نوجوان در بازی‌های آسیایی بحرین مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازی‌های آسیایی جوانان در رشته فوتسال دختران با حضور تیم های بحرین، چین تایپه، چین، ایران و هنگ کنگ از اول تا هفتم آبان در منامه بحرین برگزار می‌شود و شاگردان شریف در اولین دیدار به مصاف تیم هنگ کنگ می‌روند.

برنامه مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان در بخش فوتسال دختران به شرح زیر است:

*پنجشنبه اول آبان

هنگ کنگ ایران: ساعت 17:30

*جمعه دوم آبان

ایران بحرین: ساعت 12:30

*شنبه 3 آبان

چین تایپه - ایران: ساعت 12:30

*دوشنبه 5 آبان

ایران چین: ساعت 16

دیدار نیمه نهایی روز سه شنبه 6 آبان و بازی‌های رده بندی و فینال روز چهارشنبه 7 آبان ماه برگزار می شود.

کد خبر 6606031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها