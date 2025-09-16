به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین مرحله اردوی آمادهسازی منتخبین دوومیدانی ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی (۲۰۲۵ ریاض) از ۲۹ شهریور در کمپ تیمهای ملی آفتاب انقلاب تهران با حضور ۱۵ ورزشکار و ۷ مربی پیگیری خواهد شد.
ریحانه مبینی (اصفهان)، مهدی پیرجهان (آذربایجان شرقی)، علی فتحی گنجی (لرستان)، ملیکا نوروزی، مانا حسینی (البرز)، زهرا عرب رستمی، فاطمه محیطیزاده، صبا خراسانی، مهسا میرزا طبیبی (تهران)، محمدرضا طیبی، الهام سادات هاشمی (مازندران)، حمیده اسماعیلنژاد (خراسان رضوی)، زهرا زارعی (کرمان)، علی امیریان (سیستان و بلوچستان) و مهلا محروقی (فارس) ۱۵ ورزشکار دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.
حسن بادپی (اصفهان)، زهرا نبیزاده، مهدی زمانی، جعفر ابراهیمی (تهران)، عبدالله جمشیدی (فارس)، امیدمحمد محمدی (کهگیلویه و بویر احمد) و امیر الوند (گلستان) نیز مربیان تخصصی دعوت شده هستند.
این در حالی است که فرزانه فصیحی و حسن تفتیان در جمع دعوتشدگان حضور ندارند.
ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی از ۱۶ آبان سال جاری به میزبانی عربستان در شهر ریاض برگزار خواهد شد.
