به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی صبح جمعه در جریان بازدید از اماکن تاریخی شهرستان تاریخی بیجار اظهار کرد: این شهرستان با دارا بودن آثار تاریخی چند هزار ساله و جاذبه‌های طبیعی متعدد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارد.

وی افزود: در بازدید از پارک‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام، قلعه و ابنیه تاریخی روستای صلوات‌آباد و بازار تاریخی شهر، تصمیم‌گیری برای مرمت و احیای این اماکن صورت خواهد گرفت تا علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، امکان معرفی آن به مردم ایران و گردشگران خارجی فراهم شود.

ندائی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا گفت: بازارچه صنایع دستی در حال احداث است و به محض تکمیل، نمایشگاه ملی صنایع دستی در این مکان برگزار می‌شود تا هنرهای بومی ترویج شده و فرصت‌های اشتغال و توسعه اقتصادی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و توسعه گردشگری بیجار با همکاری مسئولان شهرستان پیگیری خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان تأکید کرد: با تعامل سازنده فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و نماینده مجلس، برنامه‌ریزی لازم برای احیای آثار تاریخی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری بیجار در دستور کار قرار دارد.