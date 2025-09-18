به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی، شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی شهرستان اظهار کرد: بیجار یکی از مهمترین کانونهای فرهنگی و تاریخی استان کردستان است و آثار ارزشمند آن گنجینهای ملی محسوب میشود که متأسفانه بخشی از آن در طول زمان مغفول مانده است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اختصاص اعتبارات کافی برای حفاظت و بهرهبرداری پایدار از این سرمایهها هستیم.
کاظمی تاکید کرد: طبیعت بکر، حیاتوحش منحصر به فرد و چشماندازهای طبیعی بیجار سرمایههایی ارزشمند هستند که در صورت صنعتی شدن بیضابطه نهتنها کمکی به توسعه نخواهند کرد بلکه مشکلات جدی برای نسلهای آینده به وجود میآورند. توسعه واقعی در گرو پاسداشت میراث تاریخی و حفاظت از محیطزیست است.
فرماندار بیجار خاطرنشان کرد: امروز باید میراث فرهنگی و محیطزیست در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد، چرا که توجه به این حوزهها میتواند زمینهساز رونق گردشگری، توسعه صنایع دستی و شکوفایی اقتصادی شهرستان شود. حفظ و احیای میراث و طبیعت تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی در برابر نسلهای آینده است.
جایگاه ممتاز بیجار در حوزه میراث فرهنگی
در ادامه این نشست، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان بیجار در حوزه آثار تاریخی گفت: بیجار یکی از غنیترین مناطق استان در حوزه آثار فرهنگی و تاریخی است و بیشترین تعداد آثار شناساییشده استان در این شهرستان قرار دارد.
پویا طالبنیا افزود: حضور مفاخر بزرگی همچون امیرنظام گروسی بر اهمیت فرهنگی و تاریخی بیجار افزوده است و یکی از برنامههای اصلی ادارهکل، بهرهبرداری از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی این منطقه است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به آثار شاخص تاریخی این شهرستان تصریح کرد: قلعههای قمچقای و صلواتآباد و نیز حمامهای تاریخی روستاهای بیجار، از ظرفیتهای ارزشمند هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. در همین راستا، طرح جامع مستندسازی، شناسنامهدار کردن و ثبت ملی این آثار در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت ملی این آثار علاوه بر حفاظت بهتر و مرمت اصولی، میتواند بستر مناسبی برای ایجاد کاربریهای فرهنگی و گردشگری فراهم آورد و نقش مهمی در توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و رونق صنایع دستی شهرستان بیجار ایفا کند.
نظر شما