معاون وزیر میراث فرهنگی به مقام شامخ شهدای بیجار ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح جمعه در نخستین برنامه از سفر خود به شهرستان بیجار، با حضور در گلزار شهدای این شهر، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.

ندائی در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان محلی، مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.

وی اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز مرهون خون پاک شهدا است و فداکاری‌های این افراد موجب شد تا امروز ایران اسلامی مقتدرانه در منطقه و جهان حفظ بماند و امروز می‌بینیم رونق گردشگری و سفرهای گردشگران بر مبنای آرامشی است که در کشور ما به واسطه خون پاک شهدا شکل گرفته است.

حجت الاسلام علی خورشیدی امام جمعه بیجار هم در این آئین با اشاره به اینکه بیجار دارای قدمت تاریخی هفت هزار ساله است، افزود: پنج هزار و ۵۳۶ شهید کردستان و ۴۶۰ شهید شهرستان بیجار جان خود را برای امنیت این کشور فردا کردند.

معاون وزیر میراث فرهنگی پس از این آئین، برنامه بازدید از آثار تاریخی و پروژه‌های عمرانی شهرستان بیجار را در دستور کار قرار داد.

سفر معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی به بیجار با هدف بررسی میدانی وضعیت آثار تاریخی، ارزیابی زیرساخت‌های گردشگری و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی این شهرستان انجام می‌شود.