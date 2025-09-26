به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صبح جمعه در جریان سفر خود به شهرستان بیجار از چند اثر تاریخی و ظرفیت مهم این منطقه بازدید کرد.
معاون وزیر با همراهی جمعی از مسئولان محلی و کارشناسان میراث فرهنگی، از قلعه تاریخی روستای صلواتآباد، حمام قدیمی این روستا و آثار تاریخی اطراف آن بازدید کرد.
هدف از این بازدید، بررسی وضعیت حفاظتی آثار تاریخی، ارزیابی زیرساختهای گردشگری و امکانسنجی طرحهای توسعهای در حوزه میراث فرهنگی عنوان شده است.
معاون وزیر در حاشیه این بازدیدها با اشاره به جایگاه بیجار بهعنوان یکی از نقاط دارای پیشینه غنی فرهنگی در استان کردستان، بر اهمیت حفظ و احیای این آثار در قالب برنامههای علمی و پایدار تأکید کرد.
نداعی گفت: ابنیه تاریخی و باستانی شهرستان بیجار نیازمند مرمت و بازسازی جدی هستند و وزارت میراث فرهنگی با برنامهریزی و حمایت از سرمایهگذاران تلاش خواهد کرد زمینه احیای این آثار و توسعه گردشگری در منطقه فراهم شود.
وی همچنین به ساخت نمایشگاه صنایع دستی اشاره کرد و بیان داشت: این نمایشگاه ظرفیت بالایی در معرفی و شناخت شهرستان دارد و از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار است و میتواند معرف خوبی برای شهرستان باشد.
به گفته ندائی، توجه به زیرساختهای گردشگری و همافزایی دستگاههای اجرایی برای معرفی بهتر ظرفیتهای بیجار، میتواند زمینهساز رشد صنعت گردشگری، اشتغالزایی و رونق اقتصادی در این منطقه شود.
بیجار با برخورداری از آثار تاریخی متنوع، فرهنگ غنی و چشماندازهای طبیعی بکر، از جمله مناطقی است که قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری غرب کشور را داراست.
بازدید مسئولان ارشد ملی از این شهرستان، گامی مؤثر در مسیر شناخت دقیقتر ظرفیتها و پیگیری رفع موانع پیش روی توسعه گردشگری محسوب میشود.
