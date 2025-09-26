به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندیان پیش از ظهر جمعه در جلسهای با بهروز ندائی، معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: شهرستان بیجار با مرز ۲۴۰ کیلومتری مشترک با اقلیم کردستان و موقعیت راهبردی خود، ظرفیت بالایی برای توسعه پایدار دارد و میتواند به مرکز گردشگری و اقتصادی منطقه تبدیل شود.
وی افزود: در پنج سال گذشته بخش عمدهای از بازار عراق به دلیل کمتوجهی به ظرفیتهای منطقه در اختیار دیگر کشورها قرار گرفته است و لازم است با بهرهگیری از صنایع دستی و آثار فرهنگی و مذهبی، این بازار باز پس گرفته شود.
بیجار دارای منابع صنعتی چشمگیر
زندیان ادامه داد: شهرستان بیجار دارای منابع صنعتی و کشاورزی قابل توجه است؛ بهرهبرداری از پروژههای آهن اسفنجی و گندلهسازی میتواند بالغ بر ۴ هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند.
وی تاکید کرد: این جمعیت با خانوادههایشان باعث رونق سایر بخشها از جمله گردشگری، بهداشت، ورزش و خدمات میشود.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری بیجار گفت: موقعیت چهارراهی شهرستان، نزدیکی به مسیر اربعین و جاذبههای تاریخی مانند قلعهها و بازار سنتی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگر است.
بیجار نیازمند زیرساختهای بومگردی و گردشگری مدرن است
وی اذعان کرد: همچنین نیازمند ایجاد زیرساختهای بومگردی و گردشگری مدرن هستیم تا بتوانیم بازدیدکنندگان را در شهرستان نگه داریم و تجربهای باکیفیت ارائه کنیم.
نماینده بیجار در پایان تصریح کرد: سرمایهگذاری در پروژههای میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان، از جمله مرمت بازار تاریخی، احیای قلعهها و ایجاد تسهیلات بومگردی، باید با حمایت وزارتخانه و همکاری مسئولان محلی عملیاتی شود تا توسعه پایدار منطقه تحقق یابد.
