  1. استانها
  2. کردستان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

ندائی: همکاری دستگاه‌های اجرایی در احیای آثار تاریخی بیجار ضروری است

ندائی: همکاری دستگاه‌های اجرایی در احیای آثار تاریخی بیجار ضروری است

بیجار-معاون وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و توجه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان بیجار گفت:احیای آثار باستانی و توسعه صنایع دستی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی پیش از ظهر جمعه در جلسه با فرماندار و نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به تغییرات مدیریتی اخیر، اکنون با حضور مدیران جدید، فرصت مناسبی برای آغاز پروژه‌های مرمتی و گردشگری فراهم شده است.

وی افزود: شهرستان بیجار دارای آثار تاریخی متعدد و ارزشمند است که با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری استان تبدیل شود.

ندائی ادامه داد: در بازدید از روستای تاریخی صلوات‌آباد و دیگر مناطق شهر تصمیم گرفته شد تا اقدامات مرمتی و احیای بناهای تاریخی با اولویت صورت گیرد و در صورت نیاز، واگذاری برخی پروژه‌ها به بخش خصوصی انجام شود تا روند توسعه سریع‌تر پیش برود.

بهره‌گیری از ظرفیت موزه فرش از برنامه‌های حمایتی وزارتخانه است

وی همچنین به اهمیت صنایع دستی شهرستان اشاره کرد و گفت: ایجاد نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ای صنایع دستی و بهره‌گیری از ظرفیت موزه فرش، از جمله برنامه‌های حمایتی وزارتخانه است که با همکاری نماینده شهرستان و فرماندار بیجار اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری و صنایع دستی مورد حمایت کامل قرار خواهند گرفت و وزارتخانه آمادگی دارد تسهیلات لازم را برای اجرای پروژه‌های ارزشمند در شهرستان فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: احیای بازار تاریخی، موزه فرش و سایر آثار شاخص شهرستان بیجار، با همکاری مسئولان محلی و سرمایه‌گذاران، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جمعیت و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

کد خبر 6602228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها