صادقی: بسیج اصناف بازوی کمکی اداره کل صمت استان اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی صادقی شامگاه پنجشنبه در نشست رئیس بسیج اصناف کشور با اصناف و فعالان اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: همکاری نزدیکی با بسیج اصناف داریم و بسیج اصناف بازوی کمکی اداره کل صمت استان محسوب میشود. استان اردبیل در پیک بازارهای کشور پیشرو است و تلاش میکنیم برای حل مسائل صنوف تولیدی، اعتبارات بیشتری جذب کنیم. همچنین در اداره کل صمت استان با روحیه و تفکر بسیجی فعالیت میکنیم.
وی افزود: نقش مردم و اصناف در «جنگ دوازده روزه» بسیار مؤثر بود و با همکاری هم توانستیم مانع ایجاد مشکل در توزیع کالاهای اساسی شویم. در این مدت، ۱۱۰۰ نفر روز از بسیجیان اصناف در کنار بازرسان اداره کل صمت استان فعالیت کردند. به دلیل گردشگری بودن استان اردبیل، سهمیه نانواییها افزایش یافت تا مردم در تهیه نان مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.
بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: در جنگ دوازده روزه، ارتباط مردم، بسیج اصناف و بازاریان با مجموعه دولت محلی در سطحی عالی برقرار بود. سپاه و بسیج، علاوه بر وظایف ذاتی خود، به کمک دستگاههای اجرایی آمدند و بازار را مدیریت کردند. با وجود جو روانی ناشی از شرایط جنگی، مردم نباید نگران تأمین کالاهای اساسی میبودند؛ به همین دلیل، قرارگاه اقتصادی استان در همان ساعات ابتدایی حمله دشمن تشکیل شد و توزیع کالاهای ضروری بهصورت پراکنده در سطح استان آغاز گردید.
وی یادآور شد: در این ایام ۱۸۰۰ تن گوشت مرغ در استان اردبیل تولید و علاوه بر تأمین نیاز داخل استان، به استانهای همجوار از جمله آذربایجان شرقی و گیلان ارسال شد. همچنین با تشکیل کارگروه حمایت از اصناف، استفاده از ظرفیت مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، بازگشایی مرزها، راهاندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل و نیز فعالسازی بازارچههای مرزی آزادلو، مرادلو، بیلهسوار و موران در دستور کار قرار گرفته است که اصناف میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.
معاون اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه گفت: نیاز روزانه استان اردبیل به آرد ۹۰۰ تن است که در زمان جنگ دوازده روزه این میزان به ۱۵۰۰ تن افزایش یافت. سه نانوایی صنعتی، ۸۰ نانوایی چندمنظوره و معمولی با سهمیه بیشتر فعالیت کردند، ۳۰۰ نانوایی دوگانهسوز شدند و ۶۰ اکیپ نظارتی بسیج اصناف بهطور مستمر در این مدت فعالیت داشتند.
سردار غلامرضا حسنپور، رئیس بسیج اصناف کشور نیز در این نشست اظهار داشت: مردمیسازی اقتصاد، ایجاد رستههای نوین و بنگاههای زودبازده که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی بر آنها تأکید داشتند، از اولویتهای اصلی بسیج اصناف در سراسر کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بسیج اصناف در زمینه فعالیتهای محلهمحور اقتصادی، آموزش نیروهای انسانی بسیجی، ایجاد کسبوکارهای خوداشتغالی و توسعه تعاونیها و فعالیتهای مشارکتی در سطح کشور برنامهریزیهای گستردهای انجام داده است.
سردار حسنپور افزود: در جنگ دوازده روزه، مردم همانند دوران دفاع مقدس هشتساله بهصورت جهادی وارد میدان شدند و برخلاف تصور دشمنان، با حمایت از نظام و نیروهای مسلح، فضای روانی مثبت و امیدبخشی در کشور ایجاد کردند. تشکیل «شبکه امین» برای توزیع کالاهای اساسی از مبدأ تا مقصد در آن روزهای بحرانی، نمونهای موفق از این همبستگی و همکاری بود.
