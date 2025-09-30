به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست قرارگاه اقتصادی و تنظیم بازار استان با اشاره به تفویض اختیار هیأت وزیران به استان‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت مرزی، اظهار کرد: این مجوز با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های استان در تأمین نهاده‌ها صادر خواهد شد.

وی افزود: مجوز احداث انبارهای مشارکتی برای ذخیره کالاهای استراتژیک و دام و طیور نیز در داخل استان اردبیل صادر می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت حضور میدانی و مؤثر در بازار برای رصد قیمت‌ها، ادامه داد: راه‌اندازی فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از جمله روستابازارها از اقدامات ضروری در این حوزه است.

خلیلی تصریح کرد: تأمین، توزیع، ذخیره و نظارت بر کالاهای اساسی از جمله وظایف دولت است و ۵۵ قلم کالای دیگر نیز در اولویت‌های بعدی باید تحت رصد بازرسان قرار گیرد.