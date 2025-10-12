به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی صبح یک‌شنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: تأمین منابع مالی و صدور مجوز واردات نهاده‌های دامی از کشورهای همسایه به‌صورت خارج از نوبت انجام می‌شود تا شاهد هیچ‌گونه وقفه‌ای در تأمین نیازهای استان نباشیم.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و فرمانداری‌ها بر حوزه‌های مرتبط با نان، مرغ و سایر اقلام اساسی افزود: کیفیت پخت نان، کنترل بازار مرغ و جلوگیری از احتکار باید با جدیت دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: در بخش دامپروری نیز راه‌اندازی پرواربندی ۱۲ هزار رأسی در مجتمع گوشت اردبیل و ۲۰ هزار رأسی در کشت و صنعت مغان در دستور کار بوده و لازم است جهاد کشاورزی با پیگیری مستمر، روند اجرای آن‌ها را تسریع کند.

خلیلی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی زودهنگام برای تأمین اقلام شب عید گفت: جهاد کشاورزی و تعاون روستایی باید با ذخیره‌سازی مناسب میوه و ایجاد مراکز پخش منظم، از بروز صف و کمبود جلوگیری کنند تا شأن مردم حفظ شود.

وی با تأکید بر کنترل خروج دام از استان و نظارت بر دام‌های مولد تصریح کرد: نهادهای نظارتی، پلیس اقتصادی و تعزیرات باید در این زمینه همکاری مؤثر داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه از برنامه دوگانه‌سوز کردن ۵۰ درصد از نانوایی‌های استان تا پایان مهر خبر داد و گفت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش دقیق عملکرد خود را به قرارگاه اقتصادی ارائه کند.

خلیلی همچنین خواستار هماهنگی شرکت نفت و جهاد کشاورزی برای تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی شد و اظهار کرد: با آغاز فصل کشت پاییزه، تأخیر در تأمین سوخت ماشین‌آلات می‌تواند روند تولید را مختل کند.