خلیلی: ۱۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۵ به استان اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست پرداخت تسهیلات و توزیع اعتبارات حمایتی اظهار کرد: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کمبهره از محل تبصره ۱۵ در اختیار ۹ نهاد حمایتی استان قرار گرفته است و سازمانهای حمایتی موظف هستند تا نیمه نخست مهر، طرحهای خوداشتغالی را به بانکهای عامل معرفی کنند.
وی هدف اصلی پرداخت این تسهیلات را کمک به اقشار محروم و آسیبپذیر برای ایجاد درآمد و راهاندازی کارگاههای تولیدی عنوان کرد و افزود: در رستههای خلاق و نوین تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد و بانوان و فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز در اولویت بهرهمندی از این طرح هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: برای طرحهای کارگاهی خوداشتغالی نیز تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات در قالب این طرح در نظر گرفته شده است.
