رالی تور گردشگری خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد روز سوم مهرماه ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار، ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و تقویت نشاط اجتماعی با حضور ۶۰ دستگاه خودرو و حضور پرشور و اشتیاق خانوادههای شهدا، ایثارگران و جانبازان از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آغاز شد.
این رالی در سه کلاس همگانی، پیشرفته و حرفهای، با ماهیت گردشگری و فرهنگی و با رویکردی نمادین بهعنوان اقدامی برای پاسداشت مقام والای شهدا و ایثارگران طراحی شده بود و فرصتی فراهم آورد تا خانوادهها در فضایی صمیمی، ایمن و قانونمدار سفر کنند.
کاروان این رالی تور پس از طی مسیر اتوبان تهران- قم و پشت سر گذاشتن ایستگاههای کنترل، به شهر مقدس قم رسید و پس از آن، شرکتکنندگان نماز ظهر و عصر را به جماعت در مسجد مقدس جمکران اقامه کردند.
در مرحله پایانی، مراسم اختتامیه این رالی تور گردشگری با حضور حسین نصرالله مدیرکل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران در یکی از هتلهای قم برگزار و برترین شرکتکنندگان بر اساس کمترین امتیاز منفی ثبت شده از سوی داوران معرفی و با اهدای جوایزی از آنان قدردانی شد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چارچوب وظایف ذاتی خود، برگزاری چنین برنامههایی را بخشی از مأموریت فرهنگی و اجتماعی خود در راستای ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، تقویت همبستگی ملی و الگوسازی برای سفرهای خانوادگی دانسته و بر ادامه این مسیر تأکید دارد.
