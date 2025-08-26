برگزاری رالی تور گردشگری موتورسواری تهران-ساری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، رالی تور گردشگری موتورسواری ویژه موتورسیکلتهای بالای ۲۵۰ سی سی از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار میشود.
این رالی تور با حضور بیش از ۵۰ دستگاه موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سیسی و ۶۰ شرکتکننده، روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴، در مسیر تهران - ساری برگزار میشود.
این رویداد گردشگری از سوی حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت پلیس راهور فراجا برگزار خواهد شد.
رالی تور گردشگری موتورسواری که همزمان با هفته دولت و به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت برگزار میشود، فرصتی ویژه برای اشاعه شعار نه به تصادف، ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه و موتورسواری ایمن خواهد بود.
این برنامه نمادین، ضمن نمایش توانمندیها و مهارتهای شرکتکنندگان، با هدف تقویت همبستگی ملی، ارتقا فرهنگ رانندگی ایمن و ایجاد زمینههای گردشگری پایدار در مناطق شمالی کشور برگزار میشود.
