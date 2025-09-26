جلالی: چارچوب توسعه مناسبات راهبردی ایران و روسیه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: در جریان دیداری رسمی محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی گفتگو و تبادل نظر کرد.

وی تصریح کرد: در این دیدار، طرفین درباره فراهم کردن تسهیلات و پیشبرد پروژه‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه انرژی اتمی به گفتگو پرداختند. همچنین وزیر انرژی روسیه گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های کمیسیون مشترک به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ارائه داد و خواستار پیگیری برخی موضوعات مشترک شد.

جلالی عنوان کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت همکاری‌های راهبردی اعلام کرد که موضوعات مطرح‌شده از طریق ریاست‌جمهوری و همچنین با هماهنگی رئیس ایرانی کمیسیون مشترک هفته آینده پیگیری خواهند شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه تاکید کرد: این دیدار در چارچوب توسعه مناسبات راهبردی ایران و روسیه و در ادامه رایزنی‌های مستمر دو کشور در حوزه‌های انرژی و اقتصادی انجام شد.