به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد که نام تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس به عنوان گزینه ریاست هیئتی نظارتی تحت عنوان «دولت انتقالی بین‌المللی غزه» مطرح شده است و گفته می‌شود که او در حال تدوین طرحی برای اداره غزه در دوران پساجنگ است!

به نوشته تایمز آو اسرائیل، این دولت انتقالی تا چند سال اداره غزه را برعهده خواهد داشت تا زمانی که بتوان آن را به فلسطینیان تحویل داد.

این طرح جابه‌جایی فلسطینی‌ها را شامل نمی‌شود؛ موضوعی که در مذاکرات همواره برای بسیاری خط قرمز بوده است.

بی‌بی‌سی جهانی نوشت «تونی بلر که در سال ۲۰۰۳ پای انگلیس را به جنگ عراق باز کرد، بخشی از مذاکرات سطح بالا با آمریکا و سایر طرفین درباره آینده غزه بوده است.

بلر در ماه آگوست در جلسه‌ای با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سایرین برای بحث درباره آینده غزه شرکت کرد و به نوشته اسکای‌نیوز این طرح از حمایت کاخ سفید برخوردار است.

به نوشته اکونومیست، یکی از اهداف این دولت موقت، کسب مجوز از سازمان ملل برای فعالیت به عنوان «بالاترین نهاد سیاسی و حقوقی» در غزه طی پنج سال نخست خواهد بود. در صورت دریافت این مجوز، بلر شورایی متشکل از هفت نفر و دبیرخانه‌ای با ۲۵ عضو تشکیل خواهد داد. هزینه‌های عملیاتی این نهاد را کشورهای عربی بر عهده خواهند گرفت.

گفتگو درباره آینده غزه و کرانه باختری اشغالی در هفته‌های اخیر در کانون محافل دیپلماتیک بوده است و در همین راستا لندن یکی در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته گذشته، به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.