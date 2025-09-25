  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ مهر ۱۴۰۴، ۲:۱۷

معاون نخست‌وزیر انگلیس: حوادث غزه غیرقابل دفاع است

معاون نخست‌وزیر انگلیس با بیان اینکه حوادث غزه غیر قابل دفاع است، خواستار پایان فوری جنگ غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دیوید لَمی»، معاون نخست‌وزیر انگلیس گفت: آنچه در نوار غزه اتفاق می‌افتد غیرقابل دفاع است و باید همین حالا پایان یابد.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم تا مانع از ادامه محرومیت مردم غزه از مایحتاج اولیه زندگی شویم.

معاون نخست‌وزیر انگلیس گفت: ما باید از الحاق کرانه باختری جلوگیری کنیم، تلاش‌های صلح را تقویت کنیم و به جنگ وحشتناک در غزه پایان دهیم.

وی افزود: هیچ راه حلی جز آزادی اسرا از غزه، پایان فوری جنگ و ورود کمک‌های بشردوستانه وجود ندارد.

ما در کنار فلسطین می‌ایستیم زیرا به حقوق برابر اعتقاد داریم.

معاون نخست‌وزیر انگلیس اظهار داشت: رئیس جمهور اوکراین بارها تعهد خود را به صلح نشان داده است، در حالی که پوتین به بمباران ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد: ما بیش از هر زمان دیگری به سازمان ملل متحد برای مقابله با این فجایع نیاز داریم.

