به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دیوید لَمی»، معاون نخستوزیر انگلیس گفت: آنچه در نوار غزه اتفاق میافتد غیرقابل دفاع است و باید همین حالا پایان یابد.
وی افزود: ما باید تلاش کنیم تا مانع از ادامه محرومیت مردم غزه از مایحتاج اولیه زندگی شویم.
معاون نخستوزیر انگلیس گفت: ما باید از الحاق کرانه باختری جلوگیری کنیم، تلاشهای صلح را تقویت کنیم و به جنگ وحشتناک در غزه پایان دهیم.
وی افزود: هیچ راه حلی جز آزادی اسرا از غزه، پایان فوری جنگ و ورود کمکهای بشردوستانه وجود ندارد.
ما در کنار فلسطین میایستیم زیرا به حقوق برابر اعتقاد داریم.
معاون نخستوزیر انگلیس اظهار داشت: رئیس جمهور اوکراین بارها تعهد خود را به صلح نشان داده است، در حالی که پوتین به بمباران ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: ما بیش از هر زمان دیگری به سازمان ملل متحد برای مقابله با این فجایع نیاز داریم.
