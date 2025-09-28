به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی خود در غزه ادامه می‌دهد و تعداد شهدا به حدود ۶۵ هزار نفر رسیده است و صدها هزار نفر دیگر مفقود، مجروح، قطع عضو و آواره هستند، نبرد دیگری در عرصه دیپلماتیک در جریان است.

مجله انگلیسی اکونومیست اخیراً در گزارشی نوشت که چندین دولت و مرکز تحقیقاتی طرح‌هایی را برای «روز بعد از جنگ» در غزه ارائه کرده‌اند که شامل ابتکارات اروپایی و عربی و همچنین طرح‌هایی است که جنبش مقاومت اسلامی حماس تدوین کرده است. این مجله تأکید کرد که بحث‌برانگیزترین طرح، طرحی است که توسط «تونی بلر» نخست‌وزیر اسبق انگلیس رهبری می‌شود.

جزئیات طرح آمریکایی حاکمیت بلر بر غزه

اکونومیست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نهاد حاکمیتی بلر تحت مجوز سازمان ملل متحد به عنوان «مرجع عالی سیاسی و حقوقی» به مدت ۵ سال فعالیت خواهد کرد و توسط شورایی متشکل از ۷ نفر و یک دبیرخانه اجرایی کوچک اداره می‌شود و کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه‌های آن را تأمین خواهند کرد.

این مجله افزود که این پروژه از حمایت شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله «جرد کوشنر»، داماد دونالد ترامپ، برخوردار است. ترامپ در آگوست گذشته این طرح را با بلر و فرستادگان آمریکایی و صهیونیستی هماهنگ کرده و سپس آن را به رهبران عرب و آسیایی پیشنهاد داده است.

اکونومیست در عین حال اذعان می‌کند که بخش وسیعی از فلسطینیان نگرانند که این طرح به شکل جدیدی از اشغال بین‌المللی تبدیل شود. این نگرانی‌ها با توجه به تاریخ استعماری انگلیس در فلسطین و سابقه منفی تونی بلر در نقش آفرینی در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و شکست تلاش‌های قبلی او به عنوان فرستاده کمیته چهارجانبه تشدید می‌شود.

گزارش اکونومیست می‌افزاید که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به دنبال بازگشت به غزه از طریق یک دولت تکنوکرات با حمایت عربی است.

از سوی دیگر حماس، آمادگی خود را برای اجازه دادن به یک دولت مستقل جهت اداره نوار غزه اعلام کرده است، مشروط بر اینکه این ترتیبات با یک افق سیاسی واقعی همراه باشد. اما به نوشته اکونومیست، حماس از حذف عناصر خود از بخش‌های مدنی مانند آموزش و بهداشت خودداری می‌کند.

در مقابل، کابینه نتانیاهو بر حفظ کنترل نوار غزه اصرار دارد، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به صورت علنی درباره ثروت املاک و مستغلات در غزه صحبت می‌کند و نتانیاهو در تماس‌های مکرر بلر هیچ تعهدی به طرح او نمی‌دهد. ناظران معتقدند تل‌آویو از مناقشه‌های مربوط به «روز بعد از جنگ» برای خرید زمان و تحمیل واقعیت‌های جدید میدانی استفاده می‌کند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تشریح جزئیات این طرح نوشت که این طرح شامل ایجاد یک «مرجعیت بین‌المللی» است که بازسازی غزه و اداره امور آن را برای چندین سال با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر عهده خواهد گرفت و یک نیروی چندملیتی برای تأمین امنیت مرزها و جلوگیری از بازگشت جنبش حماس به قدرت، آن را همراهی خواهد کرد.

هاآرتص می‌افزاید که این طرح در مورد زمان و مکان تحویل نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین مبهم است. منابع عربی هشدار دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ممکن است از این ابهام برای جلوگیری از مشارکت تشکیلات خودگردان در غزه سوءاستفاده کند.

از سوی دیگر، روزنامه فایننشال تایمز انگلیس تأکید کرد که بلر ماه‌هاست که به صورت شخصی برای ترویج ایده قیمومیت بین‌المللی بر نوار غزه تلاش می‌کند؛ ایده‌ای که با مخالفت پایتخت‌های عربی مواجه شده است.

این روزنامه گزارش داد که طرح ترامپ شامل ترکیبی از عناصری است که پیشتر در ابتکارات اروپایی و عربی مطرح شده اند. که مهمترین این عناصر عبارتند از: آتش‌بس دائمی همزمان با آزادی همه اسیران صهیونیست در غزه و جایگزین کردن نیروهای صهیونیست با یک نیروی بین‌المللی. علاوه بر این، اداره موقت نوار غزه توسط یک کمیته فلسطینی تحت نظارت بین‌المللی انجام می‌شود و هرگونه کوچ اجباری ساکنان غزه در این طرح مردود است.

بر اساس این طرح، حماس هیچ نقشی در حکومت آینده نخواهد داشت و احتمالاً تشکیلات خودگردان فلسطین به تدریج در این حاکمیت مشارکت داده می‌شود. به هر حال، باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه اتفاقی در غزه رخ خواهد داد.