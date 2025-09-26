تشییع پیکر شهید سید محمد حسین امامی در میبد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز سرافراز، شهید سید محمدحسین امامی، بعد از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت دوران دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست.

پیکر این شهید امروز بعد از نمازجمعه روی دستان مردم قدرشناس و انقلابی میبد، از مصلی آیت‌الله اعرافی به سمت گلزار شهدای فیروزآباد تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید سید محمدحسین امامی میبدی با آغاز جنگ تحمیلی به‌عنوان بسیجی با سمت نیروی واحد اطلاعات و عملیات راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد.

وی در عملیات‌های بیت‌المقدس، رمضان، کربلای ۸ از ناحیه شکم، پای راست و چشم مجروح شد و سرانجام به‌عنوان جانباز ۷۰ درصد پس از سال‌ها تحمل سختی‌ها به خیل دوستان شهیدش پیوست.

لازم به ذکر است، مراسم ختم این شهید سرافراز امروز بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع بی ده و مراسم بزرگداشت این شهید یکشنبه ششم مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۸ و ۳۰ دقیقه در مصلی آیت‌الله اعرافی برگزار خواهد شد.