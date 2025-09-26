توکل: دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در فارس انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا توکل شوریجه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و حماسه‌آفرینان دفاع مقدس ۱۲ روزه، این ایام را نماد ایستادگی ملت ایران و فداکاری ایثارگران دفاع مقدس دانست.

وی ادامه داد: پاسداشت ایام دفاع مقدس، در کنار تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو، مسئولیتی ملی، سیاسی و اجتماعی است.

نماینده مردم شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی افزود: نظارت دقیق و قانونی بر انتخابات شوراها، تضمین‌کننده صیانت از حق‌الناس و اعتماد عمومی به روند برگزاری است.

توکل گفت: در نشست اخیر هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان فارس، احسان خازن با رأی اعضای هیئت، به سمت دبیر انتخاب شد.

سخنگوی هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس با تأکید بر استقلال کامل این هیئت از هرگونه وابستگی سیاسی- جناحی، تصریح کرد: دفاع از حقوق مردم خط قرمز هیئت نظارت است و هیچ‌گونه عدولی از حق‌الناس پذیرفتنی نخواهد بود.