«غلامرضا توکل» رئیس مجمع نمایندگان فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی پس از اعلام داوطلبان صندلی ریاست مجمع نمایندگان استان، غلامرضا توکل شوریجه با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در این نشست گفت: با هم‌افزایی و هماهنگی ظرفیت های موجود می‌توان دو بال تقنینی و نظارتی نمایندگان استان فارس را چه در بُعد استانی و چه در بُعد ملی بیش از پیش به کار گیریم.

توکل شوریجه افزود: تمام توان مجمع نمایندگان فارس صرف حل چالش‌های استان مانند بالابردن سهم استان از اعتبارات ملی خواهد شد و تعامل نمایندگان این مجمع می‌تواند کلید پیشبرد این مهم باشد.

پیش از این محمدمهدی فروردین، نماینده مردم فیروزآباد در سال اول مجلس دوازدهم به عنوان سکاندار این تشکیلات انتخاب شده بود.